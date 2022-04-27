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عمر شويل - جدة وصفة معجزة لعلاج الشيب والشعر الأبيض وعدم ظهوره مجدداً في وقت سريع، من المعروف أن الشعر هو تاج المرأة ولكن مع مرور الوقت والتقدم في العمر تبدأ خصل الشعر البيضاء في الظهور مما يجعلها تشعر بكبر السن، ولهذا فإنها تقوم بشراء الصبغة والقيام بها للتخلص من الشعر الأبيض نهائياً ولكن سريعاً ما يختفي مفعول الصبغة مما تعود المشكلة مجدداً، ولكن الحل الأمثل هو الاستعانة بالمكونات الطبيعية والتي أثبتت نتيجة سريعة في إخفاء الشيب ومنها قشر الرمان حيث له فوائد كثيرة متعلقة بالتجميل والوصفات التجميلية الطبية، وأشهر تلك الوصفات التخلص من الشعر الأبيض الذي يظهر بفعل السن أو الذي يظهر مبكراً.

وصفة معجزة لعلاج الشيب والتخلص من الشعر الأبيض نهائياً

تعد خلطات قشور الرمان للتخلص من الشيب من أفضل الحلول وهذا لأن الشعر يحتاج لعناية كبيرة للحفاظ عليه من ظهور الشعر الأبيض.

وتوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعتمد على قشور الرمان كمكون رئيسي، وتساعد هذه الوصفات في القضاء على الشعر الأبيض بشكل نهائي.

ولهذا سوف أقدم لكم وصفة معجزة لعلاج الشيب ومنع ظهور الشعر الأبيض.

الوصفة الأولى لعلاج الشيب



قشر حبة رمان واحدة.

مقدار كوب خل.

كوب من الكركديه المغلي.

مقدار ٥٠٠ جرام حناء.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء مناسب ونضع به كل المكونات ونخلطهم جيدًا. ثم نترك الخليط في الوعاء لمدة خمس ساعات. بعد ذلك نبدأ بفرده على الشعر حتى يغطيه.

الوصفة الثانية

ملعقة كبيرة من قشر الرمان.

زهرة البطم.

ملعقة زعفران كبيرة.

طريقة التحضير:

نضع كل المكونات معاً في وعاء به ربع لتر من الماء على النار. ثم بعد ذلك نصفي الخليط جيداً، ويتم استخدامه وهو بارد. يتم به تدليك خصلات الشعر، ونتركه بعد التدليك لمدة ٦٠ دقيقة.

الوصفة الثالثة

تتكون من قشر رمان مطحون مغلي زهرة البابونج مع الكركم ،ويمزج الخليط ويدلك به فروة الرأس ويترك على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة، وتكرر هذه الوصفة أسبوعيا للقضاء على الشيب.

أسهل وصفات طبيعية بقشر الرمان لعلاج الشيب و الشعر الأبيض بدون عودة



خلطات التخلص من الشعر الأبيض والشيب كثيرة ومتنوعة، وجميعها تعتمد غلي قشور الرمان، ويتم تحضير هذه الوصفات كما يلي:

الوصفة الأولى

قشر حبة رمان كبير مطحون.

ثلاث ملاعق عسل نحل أبيض.

طريقة التحضير:

نخلط المكونين السابقين في وعاء عميق حتى تتكون عجينة. ثم نأخذ منها ونضع على الشعر كاملاً مع التركيز على المناطق التي بها شعر أبيض. يمكن تكرار استخدام هذه الوصفة مرتين كل شهر.

الوصفة الثانية

قشر حبة رمان كبيرة.

ثمرة واحد موز.

ثمرة أفوكادو.

ملعقة من اللبن الزبادي.

طريقة التحضير: