طريقة عمل البيتي فور الدايب واسرار طعمه وقوامه الهش المميز

تزامناً مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك تبدأ العديد من السيدات في تحضير حلويات الاحتفال بقدوم العيد، وذلك في أواخر أيام الشهر المبارك شهر رمضان اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، حيث تعتبر طريقة عمل البيتيفور الدايب من أكثر الموضوعات التي تهم عدد كبير من المتابعين حاليا، وخاصة كونه من الحلويات سهلة التحضير والتي لا تأخذ وقتاً طويلاً أو مجهود كبير.

مقادير عمل البيتي فور في العيد

ومن خلال المكونات الآتية يمكن عمل البيتي فور الناعم بطعم مميز المحبب لدي الكبار والصغار، احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة في جميع انحاء الدول العربية ،وهي علي النحو التالي.

2 كوب دقيق

كيس فانيليا

كوب من الزبدة المذابة

2 بيضة

نصف ملعقة صغيرة من بشر قشر البرتقال

نصف كوب من السكر باودر

خطوات تحضير البيتيفور الدايب

في البداية نقوم باحضار وعاء ونضف به بشر البرتقال البيض والفانيليا ويتم التقليب المستمر جيداً.

ومن ثم نضيف الزبدة ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي للخليط.

نضيف السكر الأبيض الي الخليط ونقلب جميع المكونات سويا حتي تمام التجانس.

بالإضافة إلى ذلك نقوم باحضار وعاء آخر من اجل وضع البيكينج باودر والدقيق، ونقوم بتقليبهم ونبدأ في إضافته إلى خليط البيض بشكل تدريجي.

نترك العجينة لمدة نصف ساعة لترتاح مع تغطيتها بورق الومنيوم.

في صينية مغطاة بورق الزبدة أو نقوم بدهنها بقطعة صغيرة من السمن أن وجد، نبدأ في تشكيل البيتي فور من خلال الماكينة المخصصة.

وفي درجة متوسط الحرارة نضع الصينية في الفرن وننتظر حتي يصبح لونه ذهبي.

طريقة عمل البيتي فور بالشوكولاته هش

وفي سياق متصل وبنفس المكونات السابقة نقوم بإضافة 6 ملاعق كبيرة من الكاكاو مع رشة ملح وإضافة كوب من حبيبات الشوكولاتة المفضلة لديك، مع ربع كيلو من الشوكولاتة بالحليب، علي العجينة، وبعد تمام نضج البيتي فور نقوم بلصق قطعتان بواسطة الشيكولاتة المذابة أو المربي، ونتركها لمدة دقيقة حتي تمام الالتصاق ويمكن استخدام المكسرات والشيكولاتة الملونة في تزيين البيتي فور وتقدم باردة مع المشروبات الساخنة المحببة لقلبك، وبالهناء والشفاء.