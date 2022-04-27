أجمل أحمر خدود بسهولة لأجمل إطلالة لك وتوريد الخدود وأضمن من مراكز التجميل

أحمر الخدود أو توريد الخدود وهو من أهم ما تبحث عنه العديد من السيدات والفتيات وذلك لأجمل إطلالة لك عزيزتي، واللاتي يبحثن عن الطرق الطبيعية للحصول علي أفضل أحمر خدود وللحصول على الجمال وتوريد الخدود بطريقة طبيعية، وكل ذلك بدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة للبشرة، كما أن الخدود الحمراء تعطي أناقة للوجه ويجعله أكثر إشراقا كما يصبح ملفت للأنظار، وذلك على عكس المنتجات الأخرى الكيميائية والتي نقوم بشرائها بأسعار غالية مقارنة بعملها في المنزل بأبسط المكونات، كما توجد عدة خلطات ممكن أن نعمل بها أفضل أحمر الخدود أو ما يطلق عليه أسم البلاشر، وذلك باستخدام وصفة الفازلين مع دم الغزال مع زيت الزيتون، أو وصفة جل الصبار مع زيت جوز الهند مع بنجر مسلوق، وهناك العديد من العناصر الطبيعية الهامة والمفيدة جدا للبشرة والجلد والتي تحتوي عليها طريقتنا المميزة لعمل أحمر الخدود الطبيعية والصحية بالمنزل، وذلك من خلال المكونات المضافة إلى طريقتنا المميزة وذلك مثل احتوائها على الفازلين الصحي والذي يعتبر أحد أهم وأقوى العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا لصحة البشرة والجلد بشكل كبير لجميع أفراد الأسرة وخاصة السيدات والفتيات، وذلك للحصول على خدود حمراء بشكل طبيعي باستخدام أفضل وأجمل وصفة بالفازلين وزيت الزيتون ودم الغزال.

وصفة أحمر الخدود بالفازلين وزيت الزيتون ومكوناتها

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل اقوى وأهم وصفة أحمر الخدود بالفازلين وزيت الزيتون، والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان عملها بأفضل طريقة صحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الطبيعية المضافة إلى طريقة عملها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الفتيات والسيدات، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بأفضل الطرق الصحية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض المعدية والخطيرة الأخري.

المكونات

ملعقة صغيرة من دم الغزال.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نحضر علبة صغيرة، ونضيف إليها الفازلين مع دم الغزال وندمجهم جيدا.

ثم نضيف على الفازلين ودم الغزال نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ونخلطهم جيدا للحصول على خليط متجانس القوام.

نضع هذه الوصفة على الخدود أو منطقة أخري تريدي توريدها مثل الشفايف و الكعبين.

طريقة عمل وصفة جل الصبار

المكونات

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

حبة واحدة من البنجر.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع به ملعقة كبيرة من جل الصبار، ونضيف إليه نصف ملعقة من زيت جوز الهند، ونخلط المكونين مع بعضهما.

ثم نحضر حبة البنجر ونقوم بسلقها في إناء على نار متوسطة، حتى يتم السلق المناسب لها.

بعد سلق البنجر تماما نحضر قطعة من الشاش ونقوم بتصفية البنجر وماء السلق في وعاء جل الصبار وزيت جوز الهند.

أثناء تصفية البنجر المسلوق يتم تقليب المكونات التي توجد في الوعاء ويتم إضافة مسلوق البنجر، حتى يتم الحصول على درجة اللون الأحمر الذي تريديه والمناسب لبشرتك.

يمكن أن تضعي هذه المكونات في بشرتك أو شفتيك أو كعبين الأرجل حتى تصبح لونها ورديا وجذاب وبذلك تحصلي علي أفضل بلاشر.

طريقة عمل احمر الخدود بالكركدية

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل اقوى وأهم طريقة عمل أحمر الخدود الطبيعية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بأفضل الطرق الصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الطبيعية المضافة إلى طريقة عملها وإختيار أفضلها وذلك من خلال الناحية الصحية والغذائية والمفيدة للصحة العامة والجسم.

المكونات

نصف ملعقة من النشا.

نصف ملعقة من مسحوق القرفة.

نصف ملعقة من الكاكاو.

نصف ملعقة من مسحوق الكركدية.

طريقة التحضير