نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الغريبة الناعمة في البيت زي أشهر المحلات بمقادير مظبوطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الغريبة، توجد في جميع البلاد العربية، وتشتهر في بلاد الشام، وليبيا والعراق وسوريا والجزائر وأيضاً مصر، وهي من مخبوزات العيد، حيث تشتهر في جميع أيام السنة، ولكن تنال الحظ الأكبر من الشهرة في عيد الفطر المبارك، حيث أن مكوناتها بسيطة جداً وهي تتكون من ثلاث مكونات رئيسية، ألا وهي الدقيق والسمن والسكر، والبعض يضيف إليها نكهات ومكونات إضافية أخرى، وهذا سوف نتعرف عليه خلال هذا المقال.

طريقة عمل الغريبة

يوجد أكثر من طريقة لعمل ألذ وأشهى غريبة وأليكم بعض من هذه الطرق:-

أولاً الطريقة الأولى:-

-المقادير:-

1 كيلو دقيق.

500 جرام سمن.

500 جرام سكر ناعم.

نصف معلقة فانيليا صغيرة.

-طريقة التحضير:-

يتم ضرب السمن في السكر ونضيف الفانيليا مع الاستمرار في الضرب الجيد حتى نحصل على القوام الكريمي.

ننزل الدقيق ونضرب جيداً حتى تكون عجينة متماسكة.

نترك العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة.

نبدأ في تشكيل العجينة إلى كور صغيرة.

نضع في النص أي مكسرات أو من غير مكسرات حسب الرغبة.

بعد أن ننتهي من تشكيل العجينة كلها ونضعها في صينية الخبز. نشغل الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية.

نتركها حوالي 25 دقيقة حتى تحمر من أسفل.

ملحوظة:- لون السمن هو الذي يتحكم في لون الغريبة.

ثانياً الطريقة الثانية:-

هذه الطريقة لمن يريد قرمشه لذيذة في الغريبة.

-المقادير:-

3 كوب من الدقيق.

2 كوب من السمن.

1 كوب من السكر.

-طريقة التحضير:-

نفس طريقة التحضير السابقة.

ثالثاً الطريقة الثالثة:-

هذه الطريقة لمن يفضل الغريبة ناعمة أكثر.

-المقادير:-

3 كوب من الدقيق.

1 كوب ونصف من السمن.

1 كوب ونصف من السكر.

-طريقة التحضير:-

نفس طريقة التحضير السابقة.

أسئلة شائعة عند عمل الغريبة لضمان نجاحها