أجمل ماسكرا طبيعية وصحية لأحلي رموش غزيرة وطويلة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المواد الكيميائية

الماسكرا من أفضل وأهم أدوات شنطة المكياج لدي غالبية النساء والتي تهتم بتكثيف الرموش وتطويلها، حيث تحلم الكثير من السيدات والفتيات برموش غزيرة وكثيفة وطويلة، وتعتبر الرموش مصدر جمال العين وإبراز جمال الوجه لدى كل سيدة وفتاة، والماسكرا هي الشئ الأساسي في حقيبة مكياج أي امرأة، كما يسعى الكثير منهن إلى الذهاب إلى مراكز التجميل وزرع شعر الرموش وتطويلها، ويلجأ البعض الآخر منهن إلى أستخدام مستحضرات التجميل مثل الماسكرا، التي تعمل علي تطويلها وكثافتها ولكنها غير دائمة تعطي مظهر مؤقت، وتعود بالضرر على الرموش وتساعد علي تساقط شعر الرموش وتقصفها بشكل كبير، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تجعلك تحصلين على رموش جذابة وجميلة وبأقل تكلفة وأقل من الأسعار الخارجية، وتجعلك تحصلين على رموش طويلة وسوداء لفترة طويلة، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية لعمل الماسكرا مثل طريقة الفحم والتي تتميز أيضا بالمحافظة علي الرموش ويجب العناية بالرموش، وذلك عن طريق التغذية السليمة والصحية ومن أفضل الأطعمة التي تساعد علي تقوية وتطويل الرموش الخضروات الورقية مثال الكابوتشا، والجرجير، الخس والذي يعتبرون من أهم الخضروات الورقية والمفيد جدا لصحة الإنسان خاصتا الشعر، وهناك العديد من الأفراد الذين يروج للوصفات الغير طبيعية والتي أصبحت بكثرة في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وتعمل هذه الوصفات الغير طبيعية على إلحاق أضرار بالغة الخطورة على الرموش وعلى العينين بشكل عام أيضا وخاصة التي تعاني من الحساسية، لذلك ننصح دائما بالتحري والبحث جيداً عن الطرق السليمة والطبيعية وذلك لسلامة عينيك، ومن الآن تمتعي سيدتي برموش سوداء طويلة وجميلة باستخدام الوصفة المذهلة وهي جل الصبار والكحل والنشا والتي نقدمها لكي سيدتي من خلال وصفتا المميزة لرموش طويلة وجميلة بأفضل ماسكرا.

طريقة عمل الماسكرا ومكوناتها

المكونات

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة كبيرة من الكحل المطحون.

ملعقة كبيرة من النشا.

زجاجة ماسكرا قديمة نقوم بشطفها جيدا لنضع فيها المكونات بعد الخلط.

نحضر حقنة نظيفة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء صغير، ونضع فيه ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ثم نحضر نصف ملعقة من النشا، حيث أنها تعمل على كثافة الرموش، ونضيفها على جل الصبار مع المزج الجيد. ونضيف نصف ملعقة من الكحل المطحون ونقوم بخلط المكونات جيدا. بعد المزج الجيد، نحضر زجاجه الماسكرا التي قومنا بتنظيفها.

ونحضر الحقنة ونضع بها خليط الماسكرا، ونقوم بتفريغ المكونات في زجاجة الماسكرا مع التقليب الجيد، ونقوم بغلق الماسكرا جيدا، وبذلك تصبح جاهزة للاستخدام، وتحصلي على رموش سوداء وطويلة وجذابة.

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