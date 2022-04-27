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لقد بدأ العد التنازلي على عيد الفطر المبارك ونحن في فرحة شديدة واستعداد كبير له من جميع النواحي وذلك بالرغم من حزننا وبأسنا بسبب انتهاء شهر رمضان المبارك، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل البيتي فور بالمربى في المنزل بدون الحاجة إلى شراءه من المحلات، حيث أن أسعار الكعك والبسكويت والبيتي فور وغيرهم من حلويات العيد هي أسعار عالية وخاصة في هذه الفترة لأن الإقبال عليه كبير وتوفيرًا على نفسك يمكنك تحضيره بسهولة في المنزل. طريقة عمل البيتي فور بالمربى في المنزل المكونات:- حبتان بيض (صفار فقط).

كوبان كبيران من السكر البني.

كوب ونصف دقيق أبيض.

رشة ملح.

نصف كوب كبير من الزبدة.

ربع كوب كبير من مربى البرتقال.

صودا خبز بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

مستخلص اللوز. طريقة التحضير بالخطوات:-

قومي بخفق السكر والسمنة مع بعضهما بواسطة الخلاط الكهربائي أو المضرب اليدوي حتى يصبح قوام الخليط كريمة ناعمة تمامًا.

أضيفي صفار البيض ومستخلص اللوز إلى الكريمة وقلبيهم جيدًا واخفقي المكونات مرة واحدة مع بعضها حتى تتجانس جيدًا.

بعد ذلك ضعي الملح وصودا الخبز وصبي الدقيق بالتدريج واعجني مع الصب بيديك حتى تحصلي على عجينة البيتي فور.

بواسطة ماكينة تشكيل البيتي فور ابدئي في تشكيلها ورصيها في صينية مدهونة بالدقيق أو مجهزة بورق الزبدة واسخني الفرن قبل وضعها بخمس دقائق.

ثم قومي بوضع الصينية في الفرن على درجة 180 درجة مئوية وأغلقي الفرن وضعيها داخله لمدة ربع ساعة حتى ينضج البيتي فور.

أخرجيه من الفرن بعد ذلك ثم قومي بدهنه بالمربى ويمكنك وضع طبقتين فوق بعضهما ثم ضعيه في طبق التقديم وابدئي في تقديمه. أسرار نجاح وصفة البيتي فور يجب أن تكون درجة حرارة كل المكونات من نفس درجة حرارة المطبخ أي من الأفضل أن تضعيهم خارج الثلاجة قبل التحضير بمدة ساعتين تقريبًا.

اخفقي المكونات جيدًا في الخلاط حتى تصبح ناعمة تمامًا ولا تؤثر في قوام عجينة البيتي فور الناعمة.

استخدمي الزبدة بدلًا من السمنة في عمل البيتي فور حتى تتماسك العجينة أكثر. عمر شويل - جدة هتعمليه في ثواني.. البيتي فور بالمربى هش وخفيف حضريه في المنزل - ثقفني

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