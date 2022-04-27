3 وصفات بالروزماري لحل كل مشاكل الشعر من التساقط والتطويل وتنعيم رهيب

لروز ماري من الأعشاب التي انتشرت في الفترة الأخيرة لعلاج كثير من المشاكل المتعلقة بالشعر وأشهر ما تقوم به هذه العشبة تطويل الشعر وتغذيته ومنع تساقطه، وهذا بفضل الزيوت التي توجد فيها فتعطي الشعر العناصر التي يفتقدها وتتسبب في تساقطه، وهناك أكثر من طريقة يتم بها تحضير الروز ماري لاستخدامه على الشعر.

زيت الروزماري للشعر

يمكن استخدام زيت الروزماري على الشعر لمنع تساقطه وتطويله، ويتم تحضير الزيت كما يلي:

المكونات:

عدد ٤ قطرات زيت الروز ماري.

ملعقتان كبيرتان زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير:

نخلط زيت الروز ماري مع زيت الجوجوبا ونضع الخليط على النار حتى يصبح دافئاً. بعد ذلك نضع الخليط على خصل الشعر وفروة الرأس وندلك بحركات دائرية. ثم نغطي الشعر بالخليط بواسطة غطاء رأس بلاستيكي. بعد ذلك نترك الزيت على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم نشطفه بماء فاتر مع شامبو. ينصح باستخدام زيت الروز ماري مرتين فقط كل أسبوع.

منقوع الروزماري للشعر

يمكن الحصول على منقوع الروز ماري بعدة خطوات كالتالي:

نضع مجموعة من أوراق الروز ماري في إناء كبير على النار حتى تغلي وبه كمية ماء. بعد ذلك نقوم بنقع أوراق الروز ماري في الماء لمدة تلت ساعة فقط، ثم نصفي الأوراق لنحصل على ماء الروز ماري صافي. نقوم يشطف الشعر جيداً باستخدام ماء الروز ماري وندلك الشعر باستمرار واتباع الحركات الدائرية برفق. ينصح بترك منقوع الروز ماري على الشعر لعدة دقائق، ثم نغسله جيدًا بماء فاتر. يجب استخدام منقوع الروزماري مرة واحدة فقط كل أسبوع.

منظف الروزماري للشعر

طريقة تحضير الروز ماري للشعر هذه تساعد كثيراً في تنظيف فروة الرأس والشعر، ويتم تحضيره كما يلي:

المكونات:

عدة أوراق من الروز ماري.

زجاجة خل تفاح.

طريقة التحضير: