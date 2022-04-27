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من أجل الحصول على شعر ناعم يشبه شعر الهنديات وفتيات شرق أسيا تعرفي على طريقة تحضير وصفة السمسم والمايونيز للشعر، فهذه الوصفة بالرغم من غرابتها وبالرغم من أنها جديدة وغير متعارف عليها إن لها فعالية كبيرة جدًا في تنعيم الشعر وفرده وأيضًا تعمل على معالجة الكثير من مشاكل الشعر المختلفة، وفي سطور مقالنا اليوم سنقوم بتوضيح طريقة عمل الوصفة بالخطوات والمكونات وقومي بتجربتها فورًا قبل العيد. طريقة عمل وصفة السمسم والمايونيز للشعر المكونات:- ملعقة كبيرة من بلسم الشعر المناسب لشعرك.

ملعقتان صغيرتان من المايونيز.

نصف ملعقة كبيرة من زيت السمسم وزيت الزيتون. طريقة التحضير بالخطوات:- اخلطي كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس وتصبح عبارة عن عجينة متماسكة.

ابدئي في فرد العجينة على شعرك ابتداءً من الفروة حتى الأطراف حتى تغطي الشعر بشكل كامل.

صففي شعرك وارفعيه على شكل كعكة أو قومي بلفه وغطيه بباروكة الشعر للحفاظ عليه دافئ واتركيه لمدة ساعتين.

بعد ذلك قومي بشطفه بماء دافئ وشامبو مناسب له ونظفيه وقومي بتكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع. وصفة المايونيز وزيت الخروع للشعر

المكونات:- أربع ملاعق كبيرة من المايونيز.

خمس ملاعق من زيت الخروع كبيرة. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بخلط المايونيز وزيت الخروع مع بعضهم في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا ثم قومي بتطبيق الوصفة على شعرك واتركيها لمدة ساعة.

احرصي على أن تظل الوصفة دافئة فقومي بتغطية شعرك بغطاء بلاستيكي من النايلون حتى تنفتح مسام الرأس بشكل أقوى.

بعد ذلك قومي بشطف شعرك ونظفيه من الخليط تمامًا ويمكنك تكرار الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع. وصفة زيت السمسم وزيت الخروع المكونات:- ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

زيت السمسم – زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير بالخطوات:- أضيفي كل الزيوت مع بعضها وقومي بتدفئتهم لعدة ثواني في الميكروويف ثم ابدئي في تطبيق الوصفة على شعرك.

دلكي شعرك جيدًا بالخليط من جميع الجوانب حتى تتأكدي من استفادة كل البصيلات منه واتركيه لمدة ساعة ثم قومي بشطفه ويمكنك تكرارها مرة واحدة أسبوعيًا. عمر شويل - جدة اسرار الهنود.. ضعيها 10دقائق ليلة العيد على شعرك الخشن المجعد اقوي من الكيراتين شعرك كالحرير - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار الهنود.. ضعيها 10دقائق ليلة العيد على شعرك الخشن المجعد اقوي من الكيراتين شعرك كالحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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