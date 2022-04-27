اصبغي شعرك للعيد أشقر ذهبي بمكونات طبيعية بدون حناء أو صبغات وبدون شيب لون ثابت ورائع ستبهرك النتيجة

كصبغة الشعر يعتبر تغير نفسية وروتين الشعر الذي تعودنا عليه، ومع قرب العيد تذهب الكثير من النساء إلى صالونات التجميل والكوافيرات إلى تغيير لون الشعر الطبيعي إلى اللون الأشقر الذهبي، مع العلم أن هذه الصبغات تؤثر على الشعر بالسلب، ويسبب تساقط الشعر وتقصفه، ونحن سوف نقدم لكم وصفة شعر طبيعية مائة في المائة بدون أي مواد صناعية، فقط بمكون واحد فقط وهو الكركم، سيتم تحويل أي درجة لون إلى اللون الذهبي، و الكركم له فوائد عديدة للبشرة، حيث يعمل على تنعيم الشعر وفرده، كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه سويا من خلال هذا المقال، كل ما يجب عليكم فعله وهو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا.

مكونات وصفة الكركم لتحويل لون الشعر إلى اللون الذهبي

تحضير صبغة الشعر إلى البيت هو الاختيار الأفضل دائما، لأنه يوفر لكِ الكثير من الوقت والمال، لأنه يستغرق وقت طويل في الانتظار في الكوافيرات، ولذلك نحن سوف نقدم لكم مكونات وصفة الكركم و الرائعة والمذهلة لتغيير لون الشعر إلى اللون الذهبي في أسرع وقت ممكن، مع العلم أن هذا اللون هو أفضل اختيار، حيث يتناسب مع جميع درجات البشرة، وتتلخص هذه المكونات في:

ثلاث ملاعق ونصف من الكركم الناعم، ويمكن مضاعفة الكمية عندما يكون الشعر طويل وكثيف الحجم.

ملعقة ونصف كبيرة من الحناء الطبيعية.

ملعقتين ونصف من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من زيت الزيتون الطبيعي.

نصف ملعقة من عسل الأبيض الطبيعي.

نصف من زيت الخروع.

القليل من الماء الدافئ.

بونيه من الصيدلية.

القليل من الملح.

فرشاة صبغة.

طبق لتحضير الوصفة فيه.

طريقة تحضير وصفة صبغة الشعر باستخدام الكركم

عرضنا جميع المكونات التي تحتاجها عند تحضير وصفة الكركم، مع العلم أنكِ بعد استخدام هذه الوصفة لن تستغني عنها أبدا، ولن تذهبي إلى صالونات التجميل لصباغة الشعر مرة، وإليكم طريقة تحضير الوصفة؛