نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقي قشطة.. دهنة من زيت جونسون والنشا لتبيض البشرة 7 درجات وشد الترهلات وإزالة البقع الغامقة في دقيقتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة زيت جونسون من الزيوت الخاصة بالأطفال حيث أنه يستخدم في ترطيب الجسم ويجعل جسم الأطفال ناعم, ويمكن استخدام هذا الزيت في تبيض البشرة والتخلص من أي مشاكل بها, وزيت جونسن من الزيوت الخفيفة على الجلد والتي لا تسبب انسداد في مسام البشرة ولذلك فهو من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها للبشرة ولكن يبحث الكثير من السيدات الذين يرغبن في تفتيح البشرة في طريقة استخدام زيت جونسون على البشرة, ولذلك سنعرض في هذا المقال الطريقة التي يمكن استخدام زيت جونسون لعلاج مشاكل البشرة المختلقة.

خطوات التخلص من اسمرار البشرة بخليط زيت جونسون والنشا

خليط زيت جونسون من أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من مشاكل البشرة وخاصة الأسمرار في البشرة نتيجة للتعرض بالشمس, وتساعد في التخلص من أي تجاعيد في البشرة وذلك عن طريق ترطيب الجلد وشد الجلد بشكل جيد, وكما أن هذا الخليط يعمل على التخلص من أي رؤوس سوداء ويساعد في جعل البشرة ناعمة ورطبة ويتم استخدام هذا الخليط بالطريقة التالية:-

نستخدم ربع كوب من زيت جونسون ونضع عليهم معلقة كبيرة نشا.

نضيف معلقة من الزبادي ومعلقة من الليمون ونقلب كل منهم معًا.

نضع الخليط على البشرة بعد تنظيفها جيدًا من الدهون والأوساخ.

نترك الخليط على البشرة وبعد ذلك نقوم بفرك الخليط من البشرة بعد ربع ساعة ونغسل البشرة جيدًا.

ماهي أشهر استخدامات زيت جونسون المختلفة

يمكن استخدام زيت جونسن في ترطيب الجسم بعد الأستحمام حيث أنه يعمل على حماية الجلد رطب لفترة طويلة ويقلل من تعرضه للجفاف.