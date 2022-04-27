هتعمليه في ثواني.. خبز التورتيلا والشاورما أسرع خبر بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح لكل أنواع الساندوتشات

خبز التورتيلا من أنواع الخبز التي يحبها الجميع وله طعم مميز كما أنه منخفض في السعرات الحرارية عن أي نوع خبز أخر، وهو من الوصفات السورية التي تستخدم مع العديد من الحشوات وأكثرها الشاورما، ولذلك يبحث الكثير عن كيفية تحضيره في البيت بمكونات بسيطة دون الحاجة الي استخدام خميرة او خبزه في الفرن ويكون مثل المخابز، وخلال مقالنا هذا سنوضح المكونات والخطوات الصحيحة لعمل خبز التورتيلا في البيت وسر نجاح الوصفة.

ماهي المقادير المطلوبة لعمل خبز التورتيلا في البيت

خبز التورتيلا من أسهل أنواع الخبز التي يمكن تحضيرها في البيت ومكوناته كلها بسيطة تتمثل في الآتي:-

كوبان دقيق.

كوب الا ربع ماء.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

نصف معلقة ملح.

ماهي خطوات تحضير خبز التورتيلا والشاورما في البيت

نضع كوب الدقيق في إناء ونضع عليه الملح ونقلبهم وبعد ذلك ننخل الخليط جيدًا.

نضع الماء بشكل تدريجي على الدقيق ونعجن الخليط حتى يمتزج الدقيق مع الماء.

نضع زيت الزيتون ونعجن حتى تصبح العجينة قطعة واحدة ناعمة وطريه.

نغطيها عشر دقائق حتى ترتاح وتكون سهلة في الفرد وبعد ذلك نرش كمية دقيق على الرخامة.

نبدأ في تقسيم العجينة أجزاء صغيرة وبعد ذلك نفردها على كمية من الدقيق حتى يصبح سمكها رفيع.

ناهي الخبز في طاسة به معلقة من الزيت وعلى نار هادئة وبعد أن يصبح لونه ذهبي جميل نقلبه على الجهة الأخري حتى ينضج تمامًا ونرفعه من النار.

نكرر هذه الخطوات حتى ننتهي من كل الكمية وبعد ذلك نغطي الخبز بقطعة قماش نظيفة حتى لا يجف الخبز.

خطوات عمل حشو الشاورما لخبز التورتيلا في البيت

حشو الشاورما من أكثر أنواع الحشوات التي تستخدم مع خبز التورتيلا حيث نستخدم كمية من قطع الدجاج ونضعها في طاسة بها كمية من الزيت ونضع عليها بصلة شرائح وفلفل ألوان شرائح وملح وفلفل ونقلبهم قليلا ونضع عليهم كوب ماء ونتركها ربع ساعة حتى تنضج ونضعها في الخبز ونضعه في كمية من الزيت حتى تصبح مقرمش ونقدمه.