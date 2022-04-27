ازاي تستخدمي حيلة الفازلين لازالة الشعر الزائد من الجسم

الفازلين من مستحضرات التجميل اللي داخله في كتير من منتجات العناية بالبشرة من كريمات البشرة, الصابون, غسول البشرة, مزيلات العرق, واللوشن ، وغيرها كتير من منتجات البشرة والشعر ، وفي طرق كتير تقدري من خلالها استخدام الفازلين ، على سبيل المثال بيستخدم مع الاطفال لمنع التهابات الحفاضات ، ممكن تستخدميه للجروح البسيطة والحروق ، ولتنعيم البشرة ، والميزة الاساسية للفازلين هو انه بيساعد على حبس الرطوبة ، عشان كده بيستخدمه كتير من الاشخاص للبشرة شديدة الجفاف والمتشققة ، ومن ضمن استخداماته كمان واللي هنتعرف عليها النهاردة هي حيلة الفازلين لازالة الشعر الزائد من الجسم ، والطريقة دي تقدري تستخدميها لاي مكان في الجسم.

حيلة الفازلين لازالة الشعر الزائد:

في معظم الحالات كتير من الاشخاص بيستخدموا حيلة الفازلين لازالة شعر الابط ، ولكن الطريقة دي تقدري تستخدميها لاي مكان سواء على الوش, الساقين, الذراعين, ومنطقة البكيني.

في الحيلة دي هتحتاجي بس 4 مكونات بسيطة موجودة في مطبخك.

المكونات:

– 1 معلقة كبيرة من دقيق الحمص.

– ½ معلقة كبيرة كركم بودر.

– 3 معالق كبيرة لبن.

– 1 معلقة كبيرة عسل.

– ½ معلقة صغيرة فازلين.

طريقة التحضير والاستخدام:

1- في بولة اخلطي كل المكونات مع بعض ماعدا الفازلين ، قلبي كل المكونات كويس لحد ما تبقى عندك عجينة ناعمة وسميكة.

2- ضيفي للخليط الفازلين والعسل وقلبيهم لحد ما يمتزجوا كويس مع بعض ، لحد ما الخليط هيبقى عندك شبه الكريم.

3- وزعي الكريم على بشرتك في اتجاه نمو الشعر.

4- سيبي الكريم ينشف تماما ، تقريبا من 15 – 20 دقيقة.

5- بمجرد ما الكريم ينشف ، ابدأي شيليه في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر ، ويعدها اغسلي بشرتك بماية دافية , وبس كده.

6- ممكن تكرري الطريقة دي مرة يوميا ، حوالي من 2 – 4 مرات لحد ما تتخلصي من الشعر الزائد كله.

فوايد استخدام الفازلين:

– استخدام الفازلين لازالة الشعر هيساعد كمان على تهدئة وترطيب البشرة ، وهيخلي بشرتك ناعمة ومشرقة.

– استخدام الفازلين يعتبر طريقة طبيعية مثالية لازالة الشعر لو بشرتك حساسة من الشمع اللي ممكن يكون قاسي على الجلد.

– الفازلين بيحتوي على خصائص علاجية بتساعد على التئام ومنع اصابات الجلد اللي ممكن تحصل اثناء عملية ازالة الشعر.

– كل المكونات الموجودة في الكريم ده طبيعية وآمنه على البشرة ، وليها فوايد رائعة في العناية بالبشرة ، الكركم والعسل من المكونات القوية اللي بتحتوي على خصائص مضادة للاكسدة اللي بتساعد على تقليل الالتهاب وفرط التصبغ.

– الفازلين بيساعد على علاج الحروق والجروح الجلدية البسيطة.

– بيساعد على ترطيب البشرة.

– بيمنع الطفح الجلدي اللي بيسببه الحفاضات.

– يعتبر مزيل للمكياج ، وآمن لازالة مكياج العين.

– بيعالج اطراف الشعر المقصفة وبيضيف لمعان للشعر.

– منع بقع الجلد من صبغة الشعر او المانيكير.

– بيساعد ان البرفيوم يدوم فترة اطول لو حطتيه على الجلد قبل رش البرفيوم بتاعك.

الاثار الجانبية للفازلين:

زي اي حاجة تانية الفازلين زي ما ليه فوايد ممكن يبقى ليه بعض الاثار الجانبية.

– الحساسية ، بعض الاشخاص ممكن تكون بشرتهم حساسة من استخدام المنتجات المشتقة من الفازلين ، وبالتالي استخدامه مش هيكون مناسب ليهم.

– لو ما نضفتيش الجلد وجففتيه كويس قبل استخدام الفازلين ، ممكن يسبب التهابات فطرية او بكتيرية.

– مع بعض الاشخاص ممكن الفازلين يسبب انسداد مسام بشرتهم ، عشان كده اتأكدي من تنضيف بشرتك قبل ما تحطي الفازلين.

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