ازاي تستخدمي حيلة الفازلين لازالة الشعر الزائد من الجسم

الفازلين من مستحضرات التجميل اللي داخله في كتير من منتجات العناية بالبشرة من كريمات البشرة, الصابون, غسول البشرة, مزيلات العرق, واللوشن ، وغيرها كتير من منتجات البشرة والشعر ، وفي طرق كتير تقدري من خلالها استخدام الفازلين ، على سبيل المثال بيستخدم مع الاطفال لمنع التهابات الحفاضات ، ممكن تستخدميه للجروح البسيطة والحروق ، ولتنعيم البشرة ، والميزة الاساسية للفازلين هو انه بيساعد على حبس الرطوبة ، عشان كده بيستخدمه كتير من الاشخاص للبشرة شديدة الجفاف والمتشققة ، ومن ضمن استخداماته كمان واللي هنتعرف عليها النهاردة هي حيلة الفازلين لازالة الشعر الزائد من الجسم ، والطريقة دي تقدري تستخدميها لاي مكان في الجسم.
حيلة الفازلين لازالة الشعر الزائد:
في معظم الحالات كتير من الاشخاص بيستخدموا حيلة الفازلين لازالة شعر الابط ، ولكن الطريقة دي تقدري تستخدميها لاي مكان سواء على الوش, الساقين, الذراعين, ومنطقة البكيني.
في الحيلة دي هتحتاجي بس 4 مكونات بسيطة موجودة في مطبخك.
المكونات:
– 1 معلقة كبيرة من دقيق الحمص.
– ½ معلقة كبيرة كركم بودر.
– 3 معالق كبيرة لبن.
– 1 معلقة كبيرة عسل.
– ½ معلقة صغيرة فازلين.
طريقة التحضير والاستخدام:
1- في بولة اخلطي كل المكونات مع بعض ماعدا الفازلين ، قلبي كل المكونات كويس لحد ما تبقى عندك عجينة ناعمة وسميكة.
2- ضيفي للخليط الفازلين والعسل وقلبيهم لحد ما يمتزجوا كويس مع بعض ، لحد ما الخليط هيبقى عندك شبه الكريم.
3- وزعي الكريم على بشرتك في اتجاه نمو الشعر.
4- سيبي الكريم ينشف تماما ، تقريبا من 15 – 20 دقيقة.
5- بمجرد ما الكريم ينشف ، ابدأي شيليه في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر ، ويعدها اغسلي بشرتك بماية دافية , وبس كده.
6- ممكن تكرري الطريقة دي مرة يوميا ، حوالي من 2 – 4 مرات لحد ما تتخلصي من الشعر الزائد كله.
فوايد استخدام الفازلين:
– استخدام الفازلين لازالة الشعر هيساعد كمان على تهدئة وترطيب البشرة ، وهيخلي بشرتك ناعمة ومشرقة.
– استخدام الفازلين يعتبر طريقة طبيعية مثالية لازالة الشعر لو بشرتك حساسة من الشمع اللي ممكن يكون قاسي على الجلد.
– الفازلين بيحتوي على خصائص علاجية بتساعد على التئام ومنع اصابات الجلد اللي ممكن تحصل اثناء عملية ازالة الشعر.
– كل المكونات الموجودة في الكريم ده طبيعية وآمنه على البشرة ، وليها فوايد رائعة في العناية بالبشرة ، الكركم والعسل من المكونات القوية اللي بتحتوي على خصائص مضادة للاكسدة اللي بتساعد على تقليل الالتهاب وفرط التصبغ.
– الفازلين بيساعد على علاج الحروق والجروح الجلدية البسيطة.
– بيساعد على ترطيب البشرة.
– بيمنع الطفح الجلدي اللي بيسببه الحفاضات.
– يعتبر مزيل للمكياج ، وآمن لازالة مكياج العين.
– بيعالج اطراف الشعر المقصفة وبيضيف لمعان للشعر.
– منع بقع الجلد من صبغة الشعر او المانيكير.
– بيساعد ان البرفيوم يدوم فترة اطول لو حطتيه على الجلد قبل رش البرفيوم بتاعك.
الاثار الجانبية للفازلين:
زي اي حاجة تانية الفازلين زي ما ليه فوايد ممكن يبقى ليه بعض الاثار الجانبية.
– الحساسية ، بعض الاشخاص ممكن تكون بشرتهم حساسة من استخدام المنتجات المشتقة من الفازلين ، وبالتالي استخدامه مش هيكون مناسب ليهم.
– لو ما نضفتيش الجلد وجففتيه كويس قبل استخدام الفازلين ، ممكن يسبب التهابات فطرية او بكتيرية.
– مع بعض الاشخاص ممكن الفازلين يسبب انسداد مسام بشرتهم ، عشان كده اتأكدي من تنضيف بشرتك قبل ما تحطي الفازلين.
ازاي تستخدمي البيكنج صودا لازالة الشعر الزائد
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