نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه بدون أي مواد كيميائية خلال ساعتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على شعر ناعم وأملس لا يحتاج إلى صرف مبالغ طائلة في صالونات التجميل لاستعمال ما يسمى بالكيراتين لفرد الشعر والذي يعطي نتيجة رائعة عند استخدامه، ولكن بعد مرور بعض الشهور نلاحظ تغيير في ملمس الشعر وظهور الكثير من المشاكل فيه، أشهرها الجفاف والهيشان وأسوأها تساقط الشعر بشكل كبير، لذلك يجب الابتعاد عن هذه المواد قدر الإمكان، والاعتماد على الطرق التي سنطرحها الان للحصول على شعر ناعم وأملس، لكن للحصول على نتيجة مرضية يجب الالتزام بتطبيق هذه الطرق لفترة لا تقل عن ثلاث شهور.

ارخص كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن

فرد الشعر بجل الصبار

نحتاج إلى ربع كوب من جل الصبار وملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة ونصف من بذور الكتان، وكوب كبير من الماء، نرفع الماء وبذور الكتان على النار حتى يصلا إلى درجة الغليان، نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد ثم نضيف العسل وزيت الخروع وعصير الليمون، نذيب جل الصبار في حمام مائي ساخن ثم نضيفه الى باقي الخليط ونقلب، نوزع الخليط على شعر نظيف وجاف ونتركه حتى يجف الشعر تماما، نغسل الشعر بعد ذلك ونكرر هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

فرد الشعر بحليب جوز الهند

نحتاج إلى كوب من حليب جوز الهند وربع كوب من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من النشا وعصير ليمونة صغيرة، نخلط جميع هذه المكونات ثم نرفع الخليط على النار حتى يسخن قليلا ثم يتركه يبرد ونطبقه على كامل الشعر، نغطي الشعر لمدة ساعتين ثم نغسله بالماء وأي شامبو طبي، نكرر هذا الخليط مرة كل أسبوع.

فرد الشعر بالأفوكادو

نحتاج إلى حبة متوسطة من الأفوكادو وحبة من البيض ونصف كوب من الحليب وحبة متوسطة من الموز الناضج، نقوم بوضع جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط متجانس، نوزع الخليط على الشعر ونغطيه لمدة ساعتين ثم نغسله بالماء والشامبو الطبي، نكرر هذا الخليط مرة كل أسبوع.