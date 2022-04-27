أحلي نيو لوك في العيد.. طريقة عمل حنة جلوري للأظافر وأجعلي يديك متميزة دوماً

طريقة عمل حنة جلوري للأظافر، حيث ان إن مظهر الأظافر واليدين بشكل عام يعطي مظهر جذاب للنساء بصورة كبيرة، وهذا ما يجعلهن يندفعن للبحث عن طريقة عمل جنة جلوري للأظافر بالمنزل بدلًا من شراء منتجات طلاء الأظافر من الخارج، وهذا ما سنتطرق اليه بالبحث بشكل مفصل داخل هذا المقال.

طريقة عمل حنة جلوري للأظافر

إن اختيار لون الحناء يعتمد على حسب الذوق والرغبة الشخصية، لكننا سنعرض طريقة لعمل حناء السوداء، وهي الأكثر شيوعًا، وهذا ما سنقوم بعرضه من خلال تلك الصورة الآتي ذكرها:

طريقة عمل حنة الاظافر السوداء

المكونات:

عبوة من الحجر الأسود.

وعبوة كريم الأكسجين.

خلة أسنان.

فازلين.

كيفية عمل حنه الاظافر

تتمثل أولى خطوات التحضير من خلال إحضار وعاء زجاجي ونضيف به نصف ملعقة صغيرة من الحجر الأسود المطحون، مع إضافة نصف ملعقة صغيرة من كريم الأكسجين. بعد ذلك نقوم بخلط المزيج بشكل مستمر، حتى أن نتحصل على قوام يشبه العجين. ثم نقوم بترك الخليط جانبًا لفترة زمنية تصل إلى حوالي ساعة، وذلك بهدف تخميره بعض الشيء. بعد ذلك نقوم باستخدام الفازلين ودهن كل منطقة بالجلد المحاط بالأظافر، حتى يتم حمايته من لون الحناء الأسود. ثم نقوم بوضع خليط الحناء على الأظافر بشكل متساوي، ويبقى اختيار المنقوشات والزخارف على حسب ذوق كل شخص. بعد ذلك يترك الخليط على الأظافر لمدة تصل إلى حوالي ساعتين، دون أن يتم استخدام اليدين كثيرًا. حتى لا يتم التأثير على شكل الأظافر. ثم نقوم بإزالة هذا الخليط بواسطة الصابون والماء. بينما يفضل استخدام القليل من عصير الليمون، حتى يتم تثبيت لون الحناء الأسود على الأظافر لأقصى فترة ممكن. ولكي يتم الحصول على لون لامع وواضح، فمن الأفضل أن يتم استخدام زيت الزيتون على الأظافر، وذلك أهم ما كشفته لنا معظم التجارب الشخصية.

وفي النهاية نكون قد سردنا لكم أسهل وأسرع طريقة عمل حنة جلوري للأظافر بالمنزل، وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا للتكلف المادية الخاصة بعمل طلاء للأظفار في الخارج، وذلك بعد عرضنا لطريقة سهلة للحصول على شكل جذاب ومميز للأظافر، لكن هذا الأمر يتطلب الالتزام ببعض من التفاصيل التي قمنا بسردها داخل هذا المقال.