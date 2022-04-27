لإطلالة مميزة.. صبغ الشعر الداكن باللون البني واجهزي بلوك العيد وكوني متميزة

نظرًا لأن اللون البني من الألوان التي تتناسب مع جميع ألوان البشرية سواء البيضاء أو السمراء أو الخمرية يبحث الكثير من الفتيات عن طريقة صبغ الشعر الداكن باللون البني باستخدام الخلطات الطبيعية التي لا تترك أضرار على الشعر مثل الصبغات الصناعية التي تحتوي على المواد الكيميائية الضارة التي تسبب تساقط الشعر وجفافه.

صبغ الشعر الداكن باللون البني

يوجد بعض الخلطات الطبيعية التي تستخدم في صبغة الشعر وتعطيه اللون البني اللامع والمميز وذلك بكل سهولة وبأقل تكلفة على عكس الصبغات الجاهزة التي يتم تطبيقها في مراكز التجميل بأعلى تكلفة.

صبغة الشعر بالقهوة

المكونات:

7 ملاعق كبيرة من القهوة الداكنة.

ثلاثة ملاعق صغيرة من زيت الزيتون الخام.

ثلاثة ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند الطبيعي.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة عمل صبغة الشعر بالقهوة

يتم إحضار وعاء ويوضع فيه مسحوق القهوة ويوضع عليه زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

بعد ذلك يتم تقليب المكونات مع بعضها للحصول على خليط متداخل.

ثم يتم وضع الخليط في وعاء خاص بالميكرويف ويتم إدخاله الميكروويف لمدة لا تزيد عن 10 ثواني.

بعد ذلك يتم تنظيف الشعر جيدًا قبل استخدام الخلطة من خلال غسله بالماء والشامبو الخاص به لكي يتم التخلص من بقايا الزيوت العالقة به والأتربة أيضًا.

ثم يتم تقسيم الشعر إلى أقسام صغيرة ويتم توزيع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف باستخدام الفرشاة الخاصة بالصبغة.

بعد ذلك يترك الخليط على الشعر مدة لا تقل عن ساعة كاملة لكي تترك القهوة اللون البني على الشعر، ويفضل وضع الغطاء البلاستيكي عليه.

ثم يغسل الشعر بالشامبو للتخلص من الخليط تمامًا، ويفضل استخدام البلسم أيضًا لترطيب الشعر.

بعد ذلك يمكن استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع حتى الحصول على اللون المراد الوصول إليه. لأن اللون البني لا يتم الحصول عليه إلا بعد الاستمرار على استخدام الصبغة لعدة مرات.

في نهاية المقال صبغ الشعر الداكن باللون البني ذكرنا خلطة طبيعية يمكن استخدامها للحصول على اللون البني للشعر. الذي تفضل الكثير من الفتيات الحصول عليه. وذلك للحصول على إطلالة عصرية مميزة ومواكبة عالم الموضة.