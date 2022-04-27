لو بشرتك خمرية.. صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه والكاكاو لعمل أحلي نيو لوك في العيد

بعد أن نصح الأطباء بعدم استعمال الصبغات الكيميائية على الشعر، نظرًا لأنها السبب الأساسي في تعرضه للضعف ومن ثم التساقط، فهنا نجد أن الضوء قد تم تسليطه على الصبغات الطبيعية والتي ليس لديها أي أضرار جانبية على الشعر بل تحافظ على صحته، وبناء على ذلك سنقوم بسرد طريقة صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه والكاكاو داخل هذا المقال.

صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه والكاكاو

لكي نتوصل إلى درجة اللون البني المميزة، فيجب علينا الالتزام بكافة المكونات وخطوات التحضير الآتي ذكرها بهذا الشكل الآتي:

المكونات:

4 ملاعق صغيرة من النسكافيه.

عبوة كبيرة من الأكسجين.

ربع كوب من زيت السمسم الطبيعي.

كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

3 ملاعق من الحناء.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

خطوات الحصول على شعر بني بلون الشوكولاتة بالحناء

في البداية الأمر نقوم بإحضار إناء صغير الحجم ونضع به النسكافية مع الكاكاو والحنة والكركم، فيجب أن يكون الإناء عميق بعض الشيء، حتى يتم خلط المكونات بالشكل الذي يجعلها أكثر تجانس. بعد ذلك نقوم بوضع زيت السمسم والأكسجين وزيت السمسم، وذلك مع المزج باستمرار. ثم يتم ترك الخليط لمدة ربع ساعة حتى يتم تداخل المكونات معًا بالشكل المثالي. بعد ذلك تأتي خطوة غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر، ومن بعدها يتم تجفيفه جيدًا. وهنا تأتي خطوة استخدام المشط على الشعر لتوزيع الخلطة بالشكل الصحيح على الشعر. بعد ذلك نقوم بتغطية الشعر بغطاء من البلاستيك. ثم وتترك الصبغة على الشعر لمدة زمنية تقدر بحوالي ساعة على أقل تقدير. بعد ذلك وبعد أن يجف الخليط على الشعر، فهنا نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو. بينما سوف نصل إلى اللون البني اللامع دون استخدام أي مكون كيميائي يضر الشعر.

وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لاستخدام الصبغات الكيميائية التي لديها أثار جانبية على الشعر والتي تعرضه للتساقط والضعف، لكن عند استخدام طريقة صبغ الشعر بالحناء والنسكافيه والكاكاو، فهذا الأمر سيجعلنا نتوصل إلى درجة اللون البني الرائعة دون أن يتعرض الشعر للضعف، بل وجدنا أن المكونات المستخدمة في تلك الوصفات لديها أكثر من فائدة صحية على الشعر.