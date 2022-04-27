بدون رجيم.. تخسيس البطن وازالة الكرش في 3 ايام فقط تمتعي ببطن مشدودة هتخسي أكثر من 5 كيلو

تخسيس الكرش هو أحد أهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من الناس التي تعاني من مرض السمنة ووجود الدهون في الجسم، حيث أن هذه الدهون تؤدي إلى بعض الأضرار الصحية، وتتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، ولذلك لابد من إيجاد طريقة مناسبة لتخفيف وزن الجسم والتخلص من دهون الكرش، حيث أن هذه الدهون تتسبب في زيادة حجم البطن، وتجعله مظهره كبير ومنتفخ، وبالتالي يتم ارتداء ملابس أكبر من المقاس المعتاد، لذلك لابد من اتباع نظام غذائي متوازن، واتباع بعض النصائح لخفض معدل الدهون.

خلطة لإزالة الكرش بسرعة

يمكن في المنزل عمل هذا المشروب، وتناوله كل يوم على الريق في الصباح، حيث أنه يساعد على تخسيس الكرش بسرعة، كما أنه يساهم في زيادة معدل حرق الدهون، ويتم تحضيره كالتالي:

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر

ملعقة كبيرة الكمون

كوب كبير من الماء.

4 ملاعق من عصير الليمون.

طريقة تحضير المشروب

يتم تحضير هذا الخليط من خلال غلي الماء جيدا.

ثم يتم اسقاط كل المكونات المتبقية فيه، ونتركهم ليغلوا معا لمدة دقيقة واحدة

ثم يتم شرب هذا الخليط على الريق بعد أن يبرد قليلا.

تكرر تلك الوصفة يوميا، للحصول على قوام ممشوق خالي من الدهون.

نصائح لتخسيس الكرش

يوجد الكثير من النصائح المفيدة والفعالة في التخلص من الكرش، حيث أن هذه النصائح تتمثل فيما يلي: