بدون رجيم.. تخسيس البطن وازالة الكرش في 3 ايام فقط تمتعي ببطن مشدودة هتخسي أكثر من 5 كيلو

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تخسيس الكرش هو أحد أهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من الناس التي تعاني من مرض السمنة ووجود الدهون في الجسم، حيث أن هذه الدهون تؤدي إلى بعض الأضرار الصحية، وتتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، ولذلك لابد من إيجاد طريقة مناسبة لتخفيف وزن الجسم والتخلص من دهون الكرش، حيث أن هذه الدهون تتسبب في زيادة حجم البطن، وتجعله مظهره كبير ومنتفخ، وبالتالي يتم ارتداء ملابس أكبر من المقاس المعتاد، لذلك لابد من اتباع نظام غذائي متوازن، واتباع بعض النصائح لخفض معدل الدهون.
خلطة لإزالة الكرش بسرعة
يمكن في المنزل عمل هذا المشروب، وتناوله كل يوم على الريق في الصباح، حيث أنه يساعد على تخسيس الكرش بسرعة، كما أنه يساهم في زيادة معدل حرق الدهون، ويتم تحضيره كالتالي:
- ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر
- ملعقة كبيرة الكمون
- كوب كبير من الماء.
- 4 ملاعق من عصير الليمون.
طريقة تحضير المشروب
- يتم تحضير هذا الخليط من خلال غلي الماء جيدا.
- ثم يتم اسقاط كل المكونات المتبقية فيه، ونتركهم ليغلوا معا لمدة دقيقة واحدة
- ثم يتم شرب هذا الخليط على الريق بعد أن يبرد قليلا.
- تكرر تلك الوصفة يوميا، للحصول على قوام ممشوق خالي من الدهون.
نصائح لتخسيس الكرش
يوجد الكثير من النصائح المفيدة والفعالة في التخلص من الكرش، حيث أن هذه النصائح تتمثل فيما يلي:
- تجنب تناول المخللات بكل أنواعها.
- النوم لمدة 7 ساعات يوميا، ولابد من ضبط مواعيد النوم، فالنوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا من أنسب الحلول.
- تقليل كمية الزيت والسمنة عند طبخ الطعام.
- المشي السريع يوميا لمدة نصف ساعة.
- يفضل ممارسة الرياضة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، ومن أنسب أنواع الرياضة المشي أو السباحة لحرق الدهون.
- تجنب تناول البيبسي والمياه الغازية بكل نكهاتها.
- تجنب تناول الوجبات السريعة.
- تناول 4 لتر من المياه يوميا موزعة على مدار اليوم الواحد.
- تناول الكثير من الخضراوات والفواكه الطازجة بشكل يومي.
- كما أنه يفضل صعود الطوابق العليا باستخدام السلم، بدلا من استخدام المصعد الكهربائي لحرق أكبر معدل من الدهون.
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