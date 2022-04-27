لعرايس العيد.. معجزة كريم الخميرة والنشا لشد البشرة ونفخ الخدود وتوريد الشفايف وإزالة التجاعيد والجلد الميت نهائيا

كريم الخميرة والنشا لشد البشرة، حيث أن مكون الخميرة الفورية هو أحد المكونات الطبيعية التي تعمل على ملئ حجم الخدود، وتعمل على اظهارها وتوريدها بشكل جمالي متناسب مع رسمة الوجه، كما أن الخميرة تقوم بشد البشرة المجعدة والمترهلة، لهذا يتم الاعتماد على الخميرة في الكثير منتجات العناية بالبشرة عند تصنيعها في مصانع أدوات التجميل، نظرا لأنها تحتوي على التغذية الكاملة للبشرة ومسام الجلد، فهي حل مثالي ومناسب لإزالة أي شوائب وعيوب من البشرة دون التسبب في أي أثار جانبية.

كريم الخميرة والنشا لشد البشرة

يمكن تنفيذ هذا الخليط في المنزل للحصول على بشرة مشدودة، وخدود ممتلئة وجميلة، حيث يتم تحضير الوصفة كالتالي:

2 ملعقة من مسحوق الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة الجلسرين.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة الزبادي.

ملعقة متوسطة من جيل الصبار.

طريقة التحضير والاستخدام

في طبق متوسط نقوم بخلط المكونات السابقة معا.

ثم نقوم بتوزيع الخليط بالكامل على الوجه والرقبة.

لابد من مراعاة غسل البشرة، وتجفيفها جيدا قبل وضع الخليط عليها.

ثم نترك الخليط على الوجه إلى أن يجف تماما، قد تصل المدة إلى ساعة أو ساعة ونصف.

ثم نقوم بفرك الوجه بحركات دائرية لتفتيح المسام، وتنشيط الدورة الدموية في الوجه.

ثم نقوم بشطف الوجه والرقبة بالماء الفاتر.

تكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة

فوائد الخميرة للبشرة

يغفل الكثير من الناس عن فوائد الخميرة للبشرة، حيث أنها تقوم بما يلي: