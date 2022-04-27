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جميع الناس في مناسبة العيد يقومون بعمل الكثير من المخبوزات الشائعة التي لا يخلو أي منزل من عمل هذه المخبوزات الشهيرة ومنها البسكويت والبيتي فور والكحك الناعم والكحك الفايش الذي يمكننا تناول كل هذه المخبوزات مع العديد من المشروبات اللذيذة مثل الشاي والحليب والعصائر وغيرها من المشروبات المختلفة، وتقوم البعض من السيدات بشراء هذا البسكويت وبقية الأنواع الأخرى من المخبوزات من محلات المخبوزات الشهيرة التي تعمل على تقديمه وبيعه بأسعار عالية. مكونات عمل بسكويت العيد إليكي مكونات عمل بسكويت العيد خمسة حبات من البيض.

كوب واحد من الحليب.

خمسة ملاعق كبيرة من النشا.

كوبان إثنان من السمنة السائلة.

كمية من الدقيق على حسب ملمس العجينة.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كوبان إثنان من السكر. طريقة عمل بسكويت العيد أحضري وعاء كبير وضعي به خمسة حبات من البيض وأحضري المضرب الكهربائي وقومي بخفق البيض جيدا

حتى يصبح كريمي، ثم قومي بإضافة كوبان إثنان من السكر وقومي بخفق البيض والسكر حتى تتمكني من ذوبان السكر تماما.

بعد ذلك قومي بإضافة كوبان إثنان من السمنة مع كوب واحد من الحليب وقومي بتقليب الحليب والسمنة والبيض والسكر جيدا ثم قومي بإضافة كمية من الدقيق مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وخمسة ملاعق كبيرة من النشا وقومي بعجن هذه المكونات ببعضها حتى تتمكني من الحصول على عجينة

جيدة القوان وطرية وإذا لم تحصلي على هذا القوام من العجينة قومي بإضافة كمية من السمنة او الدقيق حتى تصلي إلى هذا القوام السحري.

بعد ذلك قومي بتحضير المكبس أو الماكينة الخاصة بتشكيل البسكويت وقومي بوضع كمية من عجينة البسكويت وقومي بتكشيل هذه العجينة على حسب رغبتك.

بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بكمية قليلة من السمنة وقومي بوضع أشكال البسكويت المختلفة بها وقومي

بإدخال هذه الصينية في الفرن وأتركيها حتى تأخذ اللون الذهبي الشهي، ثم أخرجيها من الفرن وقومي بتركها حتى تبرد ثم قومي بتناولها بأشهى طعم. عمر شويل - جدة بسكويت العيد المقرمش الدايب دوب بالطريقة والمقادير الأصلية بطريقة ناجحة ومضمونة 100% - ثقفني

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