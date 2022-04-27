نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيولوك العيد.. طريقة صبغ الشعر بالكركم لعشاق اللون الأشقر الذهبي بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي
صبغ الشعر بالكركم حيث أن النساء والرجال جميعهم يحبون تغيير مظهرهم إلى أفضل شكل، ويعتبر تغيير لون الشعر أهم النقاط التي تبرز شكل الوجه بطريقة مختلفة، ولهذا فإن صبغ الشعر يعتبر من الأمور التي يتم تداولها بشكل كبير من خلال صالونات التجميل النسائية والرجالية، ويعد الكركم من أنسب العناصر التي يمكن الاعتماد عليها في تلوين الشعر بدرجة مختلفة عن درجة اللون الأصلي، كما أن الكركم مكون أمن لا يضر الشعر على الإطلاق، ويعتبر من الوصفات الطبيعية المنزلية المضمونة التي تصبغ الشعر الأسود والشعر الأبيض بكل سهولة، فهو بديل الصبغات الكيميائية التي تقوم بحرق بصيلات الشعر، لذلك لابد من تنفيذها والاعتماد عليها لتلوين الشعر.
طريقة صبغ الشعر بالكركم
يمكن الاعتماد على الكركم في صبغ الشعر كما يلي:
- نصف كوب من الكركم.
- نصف كوب الحناء.
- نصف كوب من الشاي الأحمر المغلي.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- 3 ملاعق من عصير الليمون.
- ملعقتين من بودرة دم الغزال.
- ربع كوب من القهوة المطحونة الخام.
طريقة التحضير والاستخدام
- يتم خلط كل المكونات السابقة معا في طبق عميق، لنحصل على عجينة متماسكة.
- نحتفظ بالعجينة في مكان دافئ، ونغطيها ونتركها لتختمر تماما لمدة ساعة.
- نقوم بتوزيع العجينة على الشعر لمدة 3 ساعات متواصلة.
- يتم لف الشعر في كيس بلاستيك.
- نقوم بشطف الشعر جيدا بالماء والشامبو.
- يتم ترطيب الشعر بدهنه بزيت الزيتون من الجذور وحتى الأطراف.
- تكرر تلك الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.
فوائد صبغ الشعر بالكركم
يتميز الكركم بالكثير من الفوائد والمميزات عند وضعه على الشعر، حيث أنه يقوم بما يلي:
- يعتبر الخليط السابق من أفضل الوصفات التي تقوم بتلوين الشعر الأبيض وتحويله إلى لون بني جميل.
- وصفة الكركم أمنة تماما على الشعر، وغير مضرة بفروة الرأس وليس لها أي أثار جانبية.
- تلك الوصفة تعطي نتائج مبهرة من أجل القضاء على شيب الرأس بالكامل من الجذور وحتى الأطراف.
- كما أن هذه الصبغة يحفز هذا الخليط البصيلات على إنبات بصيلات جيدة في فروة الرأس ذات الشعر الخفيف.
- هذه الوصفة مكوناتها متوفرة في أي مطبخ، ولذلك فهي بسيطة التكلفة
- كما أنه يمكن أيضا تطبيق تلك الوصفة وءلك لمعالجة فروة الرأس من تساقط الشعر، حيث أن هذا الخليط يعمل على تحسين نمو بصيلات العشر، كما أنه يساعد بشكل كبير في تكثيف الشعر وتطويله
- هذه الوصفة تعتبر من أسهل الوصفات التي تعمل علي صبغ الشعر.
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