نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ورقة اللحمة وصفة لحم بالخضروات رائعة في المقال التالي

ورقة اللحمة وصفة طعام شهية ومناسبة جدًا لمائدة شهر رمضان المبارك فهي ذات قيمة غذائية عالية فهي مكونة من اللحم البقري الأحمر وتشكيلة من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن، ولكل شخص طريقته الخاصة في تحضير هذه الوصفة وهنا اخترت لكم طريقة مبسطة وستحصلون من خلالها على طعم ومذاق رائعين إن شاء الله. مقادير وصفة ورقة اللحمة كيلو من اللحم (الإنتركوت) مقطع إلى شرائح رفيعة.

ملح.

فلفل أسود.

جوزة الطيب.

السبع بهارات.

عدد 5 فص ثوم.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمنة.

زعتر طازج.

روز ماري ( إكليل الجبل) طازج.

مجموعة متنوعة من الخضروات وهي ( البطاطس والجزر والبصل الأبيض والفلفل الأخضر والملون والطماطم وكذلك أعواد من الكرفس والكرات.

ملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم.

مكون اختياري (ملعقة من هريسة الشطة). طريقة تحضير وتجهيز الوصفة تتبل شرائح اللحم بالملح والفلفل الأسود وتترك جانبًا لحين تجهيز تشكيلة الخضروات.

يتم غسل الخضروات بشكل جيد وتقشيرها.

يقطع الجزر على شكل شرائح متوسطة الحجم ونفس الشئ مع البطاطس تقطع على شكل مكعبات متوسطة.

وتقطع الطماطم إلى أربع أجزاء والفلفل والبصل إلى شرائح.

ضع إناء مناسب على النار به زيت الزيتون والزبدة ثم قم بإضافة شرائح اللحم ومعها فصوص الثوم وأعواد من الزعتر والروز ماري.

وبمجرد تغير لون اللحم يتم قلبها على الوجه الآخر حتى تحصل على نفس اللون ثم ترفع من على النار.

توضع شرائح اللحم في طبق.

وفي نفس إناء التسوية نضع شرائح البصل مع رشة من الملح والفلفل الأسود مع التقليب حتى يذبل ويتغير لونه.

بعد ذلك يتم إضافة باقي الخضروات التي سبق تجهيزها وتقلب على النار.

هنا يتم إضافة صلصة الطماطم والهريسة والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والبهارات.

يقلب الخليط جيدًا ثم يرفع من على النار.

لتسوية ورقة اللحمة جهز صينية فرن ضع بها طبقة من ورق الألومنيوم ثم طبقتين من ورق الزبدة.

توضع الخضروات في الصينية وفوقها شرائح اللحمة وتغلف بشكل جيد بورق الزبدة ثم ورق الألومنيوم.

توضع الصينية في فرن ساخن من قبل درجة حرارته 180.

تترك في الفرن ساعة ثم تخرج منه ويتم تقطيع الورق وتقدم ورقة اللحمة ساخنة. عمر شويل - جدة طريقة عمل ورقة اللحمة وصفة لحم بالخضروات رائعة - ثقفني

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