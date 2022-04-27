نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول وصفة تبييض اليدين وتقشير الجلد الميت والبقع الغامقة من أول أستخدام في المقال التالي

تحتاج اليدين إلى العناية الكبيرة التي تجعلها تظهر بشكل جميل ورائع وتعتبر من أكثر هذه العنايات التي يجب على كل فتاة أن تعمل على الإهتمام بها هي إستخدام المقشرات الطبيعية والترطيب بعد كل مقشر وكل يوم حتى تحصلين على أيدي ناعمة وجذابة وخالية من أي قشور وجلد ميت وعلينا بإستخدام الوصفات التي تعمل على تفتيح اليدين مثل إستخدام وصفة الليمون مع البيكنج صودا وإستخدام وصفة الليمون مع كريم البانثينول وغيرها من الوصفات المختلفة وعلينا بإستخدام المقشر الطبيعي المكون من السكر وزيت الزيتون وعصير الليمون وبخلط المكونات ببعضها وقومي بفرك اليدين جيدا ثم عليكي بغسلها بالماء وإستخدام المرطب بعد ذلك مثل زيت جوز الهند وإستخدام المقشر مرة في كل إسبوع. مكونات عمل وصفة لتفتيح اليدين ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثمرة واحدة من الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة لتفتيح اليدين أحضري طبق صغير وضعي به ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وخمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وأخلطى هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تختلط تماما.

بعد إختلاط هذه المكونات ببعضها جيدا قومي بغسل يدك جيدا بالماء حتى تصبح نظيفة وتضعين هذه الوصفة علي يدك هي ونظيفة.

بعد غسل اليدين جيدا قومي بوضع هذه الوصفة السحرية على يدك وبفركها جيدا ووضع هذه الوصفة ودعكها في اليدين بإستخدام ثمرة الليمون حتى تتمكني من الحصول على نتيجة فعالة.

بعد ذلك قومي بترك هذه الوصفة على يدك لمدة ساعة واحدة بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل يدك بالماء البارد جيدا.

بعد غسل اليد بالماء البارد جيدا قومي بتجفيف يدك بواسطة قطعة من القماش القطنية بعد ذلك إستخدمي مرطب زيت جوز الهند للحصول على يد ناعمة وبيضاء.

قومي بتكرار هذه الوصفة الجبارة يوميا وخلال عشرة أيام فقط سوف تلاحظين النتيجة الجبارة وتلاحظين الفرق بنفسك وتتمتعين بأيدي بيضاء ولامعة وخالية من القشور وتصبح ناعمة مثل الحرير. عمر شويل - جدة سحر مفعول وصفة تبييض اليدين وتقشير الجلد الميت والبقع الغامقة من أول أستخدام - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سحر مفعول وصفة تبييض اليدين وتقشير الجلد الميت والبقع الغامقة من أول أستخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.