نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي قوي لتقشير الشفايف وإزالة الأسمرار وترطيبها وتوريدها طبيعياً لن تصدقي النتيجة في المقال التالي
تحتاج الشفايف لعملية التقشير المستمر لأنها تتراكم بها القشور والجلد الميت نتيجة لإستخدام الروج عليها والعديد من المكونات الأخرى من مستحضرات التجميل التي تتكون من مواد ضارة بالشفايف، وتستخدم الكثير من الفتيات للتخلص من الجلد الميت والقشور التي توجد في الشفايف بعض المقشرات الكيميائية التي تعمل على تشقيق الشفايف وجروحها وكذلك تعمل على إسمرارها بمرور الوقت ومع كثرة الإستخدام لهذه المقشرات الكيميائية، ولا توجد هناك أفضل من المقشرات الطبيعية التي تمنح الشفايف النعومة واللمعان واللون الأحمر الطبيعي ويجعلكي تستغنين عن شراء ووضع الأرواج الضارة التي تعمل على تسبب العديد من المشكلات للشفايف، وتتعدد الوصفات المستخدمة في حل مشكلة الشفايف ومنها وصفة السكر والقهوة والنشا والحليب وغيرها من الوصفات الأخرى ولكن تعتبر من اقوى الوصفات السحرية التي تجعلكي تتمتعين بشكل جيد وتجعلكي تودعين المواقف المحرجة هي وصفة السكر مع زيت جوز الهند مع دم الغزال.
مكونات عمل وصفة لتقشير الشفايف
- ملعقة واحدة كبيرة من السكر.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من دم الغزال الأحمر.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة لتقشير الشفايف
- أحضري عبوة صغيرة ونظيفة وضعي به ملعقة واحدة كبيرة من السكر مع ربع ملعقة واحدة صغيرة من دم الغزال الأحمر وأخلطي المكونات ببعضها حتى يتجانس السكر مع دم الغزال جيدا.
- بعد ذلك قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وأخلطي السكر مع زيت جوز الهند مع دم الغزال ببعضهما تماما.
- بعد ذلك قومي بوضع هذا المقشر الجبار على الشفايف مع الفرك والدعك لمدة دقيقة بهذا المقشر على الشفايف حتى تتمكني من التخلص من القشور نهائيا وتتمتعين بشفايف حمراء طبيعي.
- أتركي هذا المقشر على الشفايف لمدة ثلاثون دقيقة بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل الشفايف جيدا بالماء مع مراعاة عدم دخول هذه الوصفة داخل الفم.
- بعد غسلها تلاحظين النتيجة المبهرة من أول إستخدام، وللحصول على نتائج دائمة وثابتة عليكي بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة في كل إسبوع وخلال شهر واحد فقط تلاحظين النتيجة المبهرة الرائعة.
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