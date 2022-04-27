نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيتي فور في البيت بمقادير مظبوطة ودايبة دوب وبخطوات سهلة وسريعة في المقال التالي

يعتبر البيتي فور من ألذ المخبوزات التي يمكننا تناولها في العديد من الأوقات خاصة في مناسبة العيد لأنه شهي ولذيذ بالحشوات المختلفة مثل المربى والشيكولاتة والعديد من الحشوات المختلفة الأخرى التي تجعل البيتي فور لذيذ وبطعم شهي، ويعتبر البيتي فور من المخبوزات التي تحتاج إلى مكونات خاصة لعمله بطعم مثل الطعم المباع في أي محلات حلويات خارجية ويشترط لتناول البيتي فور بطعم لذيذ هو عمله ناعم وبطعم ذائب وغير صلب وللحصول على هذا الطعم عليكي بالإلتزام بالمكونات الصحيحة التي يمكننا إضافتها في عجينة البيتي فور. مكونات عمل وصفة البيتي فور في البيت ثلاث حبات من البيض.

كوبان إثنان من السمنة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

كمية من الدقيق تناسب ملمس العجينة وقوامها.

كوبان إثنان من السكر المطحون.

كمية من المربي لتقفيل البيتي فور. طريقة عمل البيتي فور في البيت أحضري إناء وضعي به كوبان إثنان من السمنة السائلة وقومي بوضعها في الفريزر حتى يتجمد جيدا وأتركيها لمدة ساعة أو اكثر حتى تصل إلى مرحلة التجميد.

بعد ذلك قومي بإخراجها من الثلاجة وقومي بخفقها بالمضرب الكهربائي جيدا حتى تصبح ذات قوام كريمي وهوائي.

بعد ذلك ضيفي إليها ثلاث حبات من البيض وأخفقي مرة أخرى حتى يصبح القوام كريمي وخفيف وضيفي إليهم كوبان إثنان من السكر المطحون وإستمري في الخفق حتى يصبح السكر ذائب مع البيض والسمنة.

عليكي بعد ذلك بإضافة كمية من الدقيق مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بورد وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وأعجني العجينة جيدا حتى تتمكني من الحصول على قوام طري.

أحضري المكبس اليدوي والأشكال التي ترغبين بتشكيل عجينة البيتي فور بها وضعي في هذا المكبس كمية من

العجين بها وعليكي بتشكيل العجينة على حسب رغبتك وبالشكل الذي تقبلين عليه ثم أحضري صينية وقومي برص أشكال البيتي فور عليها وقومي بإدخالها الفرن.

أتركي صينية البيتي فور في الفرن حتى تنضج ثم أخرجيها من الفرن وقومي بتركها حتى تبرد وقومي بتقديمه بألذ شكل وطعم. عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتي فور في البيت بمقادير مظبوطة ودايبة دوب وبخطوات سهلة وسريعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البيتي فور في البيت بمقادير مظبوطة ودايبة دوب وبخطوات سهلة وسريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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