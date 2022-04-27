نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا والقهوة السحرية لتبييض وتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت والأسمرار نهائياً في المقال التالي
تعاني العديد من الفتيات بإسمرار البشرة نتيجة للتعرض لأشعة الشمس التي تعمل على تغيير لون الجلد وتقشير الوجه وتسبب هذه العلامات العديد من الضيق والمشكلات لهؤلاء الفتيات وتجعلهم يبحثون عن العلاجات والإستخدامات التي تعمل على إزالة والتخلص من كل هذه المشكلات نهائيا، وتستخدم الغالبية من الفتيات الوصفات الشهيرة التي تعمل على تفتيح البشرة حيث تعتبر كل هذه الإستخدامات تحتوي على مواد كيميائية تعمل على تآكل الجلد وتقشير الطبقة السطحية تماما، لذلك علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة وإعطائها النعومة الفائقة وتجعل الوصفات الطبيعية البشرة بيضاء مثل الحليب خالية من البقع والهالات السوداء وتتعدد الوصفات الطبيعية المستخدمة في تفتيح البشرة ولكن تعتبر من أقوى الوصفات التي تستخدم في تفتيح البشرة وجعلها بيضاء مثل الحليب وناعمة خالية من الجلد الميت والقشور تماما هي وصفة النشا والقهوة.
مكونات عمل وصفة النشا والقهوة لتفتيح البشرة
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ملعقة واحدة صغيرة من القهوة.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- خمسة ملاعق كبيرة من الحليب.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة عمل وصفة النشا والقهوة لتفتيح البشرة
- أحضري طبق وضعي به ملعقتان كبيرتان من النشا مع ملعقة واحدة صغيرة من القهوة مع ملعقتان كبيرتان من السكر وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تختلط تماما.
- بعد ذلك قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من الحليب مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وقومي بخلط المكونات ببعضها جيدا حتى تتمكني على الحصول على قوام كريمي.
- بعد ذلك قومي بغسل بشرتك بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك بعد ذلك قومي بتجفيف البشرة جيدا بقطعة من القطن.
- بعد ذلك قومي بوضع هذه الوصفة السحرية على بشرتك بالتساوي وأتركي هذه الوصفة الجبارة على بشرتك حتى تجف وأتركيها لمدة ساعة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك هذا الماسك من على بشرتك ثم أغسلي وجهك جيدا بالماء البارد حتى تتخلصين من هذه الوصفة.
- بعد غسل بشرتك بالماء وتجفيفها جيدا سوف تلاحظين البشرة جميلة ورائعة، وقومي بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع للحصول على النتيجة الجذابة التي تحلمين بها.
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