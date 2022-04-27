وصفة النشا والقهوة السحرية لتبييض وتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت والأسمرار نهائياً

تعاني العديد من الفتيات بإسمرار البشرة نتيجة للتعرض لأشعة الشمس التي تعمل على تغيير لون الجلد وتقشير الوجه وتسبب هذه العلامات العديد من الضيق والمشكلات لهؤلاء الفتيات وتجعلهم يبحثون عن العلاجات والإستخدامات التي تعمل على إزالة والتخلص من كل هذه المشكلات نهائيا، وتستخدم الغالبية من الفتيات الوصفات الشهيرة التي تعمل على تفتيح البشرة حيث تعتبر كل هذه الإستخدامات تحتوي على مواد كيميائية تعمل على تآكل الجلد وتقشير الطبقة السطحية تماما، لذلك علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة وإعطائها النعومة الفائقة وتجعل الوصفات الطبيعية البشرة بيضاء مثل الحليب خالية من البقع والهالات السوداء وتتعدد الوصفات الطبيعية المستخدمة في تفتيح البشرة ولكن تعتبر من أقوى الوصفات التي تستخدم في تفتيح البشرة وجعلها بيضاء مثل الحليب وناعمة خالية من الجلد الميت والقشور تماما هي وصفة النشا والقهوة.

مكونات عمل وصفة النشا والقهوة لتفتيح البشرة

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة واحدة صغيرة من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

خمسة ملاعق كبيرة من الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة النشا والقهوة لتفتيح البشرة