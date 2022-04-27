وصفة تكثيف الحواجب والرموش بـ 3 مكونات طبيعية كوني جميلة قبل العيد

الحواجب والرموش القصيرة أو الفارغة تعد مصدر إزعاج كبير للفتيات لأنها بمثابة مظهر جمالي يعطي الثقة الكبيرة في النفس، فالحواجب تحدد العينين والوجه وعند ملاحظة وجود فراغات في الحواجب يمكن ملئها عن طريق اتباع وصفات طبيعية وتكرارها لإنبات الشعر المتساقط في الحواجب والرموش وتغذيته حتى لا يتساقط مرة أخرى بعد توقف استخدام تلك الوصفات.

وصفة زيت الخروع لتكثيف الرموش والحواجب

يشتهر زيت الخروع بأنه يعزز نمو الشعر بشكل عام وخاصةً شعر الحواجب والرموش وهذا يرجع لاحتوائه على بروتينات وأحماض دهنية تساعد في تقوية بصيلة الشعر وتعزيز نموه من جديد، ويتم تحضير الوصفة كالتالي:

نضع كمية من زيت الخروع على منطقة الحاجبين. بعد ذلك ندلك الحاجبين بزيت الخروع جيدًا بأطراف الأصابع في اتجاه واحد بحركات دائرية. نستمر في التدليك لمدة نصف ساعة حتى يمتص الحاجبين الزيت. عند الانتهاء من التدليك نمسح مكان الزيت باستخدام مزيل المكياج. في النهاية يجب غسل الوجه بماء دافئ.

زيت جوز الهند وزيت الخروع لتكثيف الرموش والحواجب

يتميز زيت جوز الهند بأنه يحتوي على خصائص عديدة تساعده في تعزيز تدفق الدم لبصيلات الشعر الذي يؤدي لتعزيز نمو شعر الحاجبين، ومن أبرز العناصر التي يحتوي عليها: فيتامين ه، عنصر الحديد، وزيت الخروع معروف منذ القدم بخصائصه التي تساعد في كثافة الشعر، ويتم تحضير الوصفة كما يلي:

نخلط في البداية كمية متساوية من زيت الخروع مع زيت جوز الهند. ثم ندهن الخليط على الحاجبين بكمية وفيرة. ينصح بتطبيق تلك الوصفة مرة واحدة كل يوم لنحصل على أفضل نتيجة.

وصفة بذور الحلبة لتكثيف الحواجب في ثلاثة أيام

تعتبر وصفة الحلبة من ضمن الطرق الفعالة التي تساعد في تكثيف شعر الحواجب، لأنها تعزز نمو الشعر وتقوية بصيلاته، ويتم تحضير هذه الوصفة بالخطوات التالية: