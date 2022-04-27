مثل الجاهزة طريقة عمل الغريبة الناعمة الدايبة مثل الجاهزة بمكونات اقتصادية وطعم دايب ولذيذ

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الغريبة تعتبر من ضمن أنواع الحلويات التي لابد من توافرها في العيد بجانب العديد من المخبوزات الآخري فهي تتميز بمذاق لذيذ وجميل، حيث أن معظم الناس يعشقون تناولها فهي تتسم بأنها ناعمة ورائحتها جذابة وتتميز بأن طريقة عملها سهلة جدا، ومقاديرها بسيطة تتكون من الدقيق والسمنة أو يمكن أن نستخدم الزبدة وعدد من المكونات الآخري والتي لا تكون مكلفة، ومن المعروف أن الغريبة تكون عبارة عن كرات أو دوائر صغيرة الحجم وأنها لا تستغرق وقت طويل في الفرن. طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل مثل الجاهزة مكونات الغريبة الناعمة: أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

كوبان كبيران من السكر البودر.

كوبان كبيران من السمنة البلدى الطرية.

بياض بيضة واحدة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كمية مناسبة من الفستق. طريقة عمل الغريبة الناعمة : نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من السمنة البلدى الطرية ونضع الطبق في الثلاجه حتى تتماسك السمنة قليلا. وبعد ذلك يتم إخراجها من الثلاجه ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على سرعة عالية لخفق السمنة ونستمر في خفقها لمدة عشر دقائق تقريبا حتى تكون باللون الأبيض. ثم قومي بإضافة كوبان كبيران من السكر البودر ويتم تشغيل المضرب مرة أخرى لمدة عشر دقائق أيضا لخفق السمنة مع السكر بطريقة جيدة. ثم نقوم بوضع بياض بيضة مع الإستمرار في الخلط ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر للحصول على خليط ناعم وكريمي ويكون متجانس. ونحضر طبق آخر ونضع به أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح ويتم خلطهم مع بعض. ونقوم بإضافة خليط الدقيق والملح إلى خليط السمنة والسكر ولكن نضعه بشكل تدريجي ونستمر في العجن بإستخدام الإيد حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة ومتماسكة وسهلة التشكيل. وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونحضر صينية ثم قومي بتشكيل الغريبة علي شكل كور صغيرة ونضعهم في الصينية. وبعد الإنتهاء نضغط ضغطة بسيطة جدا علي الغريبة ونضيف عليها الفستق ويتم إدخالها في الفرن ونتركها لتكون باللون الذهبي. عمر شويل - جدة مثل الجاهزة طريقة عمل الغريبة الناعمة الدايبة مثل الجاهزة بمكونات اقتصادية وطعم دايب ولذيذ - ثقفني

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