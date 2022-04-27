نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة الحلواني وتحدي طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد بمكونات بسيطة وطريقة سريعة التحضير وطعم مقرمش ولذيذ في المقال التالي

دائما تسعى كل إمرأة في هذا الوقت بالتحديد ومع إقتراب العيد عن طريقة عمل بسكويت النشادر فهو من المخبوزات الأساسية التي تتواجد في الأعياد، وكذلك يعشق تناوله معظم الناس وخاصة الأطفال لذلك تقوم الأمهات بعمله بكمية كبيرة فهم يحبون تناوله في أي وقت وبالأخص في وجبة الإفطار، ويتم تقديمه بجانب كوب من الحليب أو كوب من الشاي وقد توجد نكهات كثيرة ومختلفة للبسكويت، ولكن بسكويت النشادر هو الذي يكون مفضل ومحبب بين كل هذه الأنواع. طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد مثل الجاهز مكونات بسكويت النشادر : كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من النشادر.

كوبان كبيران من السكر البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا البودر.

خمس بيضات.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

ربع كيلو من السمنة البلدى الطرية. طريقة عمل بسكويت النشادر : قومي بإحضار الخلاط الكهربائي أو العجان الكهربائي ونضع في العجان ربع كيلو من السمنة البلدى ويفضل أن تكون طرية. ويتم تشغيل العجان ونستمر في خفق السمنة ليكون لونها باللون الفاتح ويكون قوامها كريمي ناعم وعند الحصول على هذا القوام نضع كوبان كبيران من السكر البودر. ثم نقوم بتشغيل العجان مرة أخرى حتى يتم خفق السكر مع السمنة ونحصل على خليط متجانس وبعد ذلك نضع خمس بيضات بشرط أن نضعهم بطريقة تدريجية فنضع بيضة تلو الأخرى مع الإستمرار في الخلط. وبعد خفق البيض نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفانيليا البودر ويتم الإستمرار في تشغيل العجان ونحضر وعاء آخر ونضع به كيلو من الدقيق الأبيض المنخول. ثم نضع ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من النشادر ويتم خلط الدقيق مع النشادر وبعد ذلك نضيف في العجان نصف كوب كبير من الحليب السائل. ومع الإستمرار في العجن قومي بوضع خليط الدقيق والنشادر تدريجيا ومع تشغيل العجان لكي نحصل على عجينة بسكويت تكون طرية وناعمة. ثم نحضر صينية ويتم دهنها بالسمنة ونقوم بتجهيز كيس حلواني ونضع به كمية من عجينة البسكويت وقومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية. وبعد ذلك يتم تشكيل البسكويت من خلال الضغط على كيس الحلوانى ونضع أصابع البسكويت في الصينية ثم يتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حوالي عشر دقائق ليكون البسكويت لونه ذهبي فاتح. عمر شويل - جدة بطريقة الحلواني وتحدي طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد بمكونات بسيطة وطريقة سريعة التحضير وطعم مقرمش ولذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة الحلواني وتحدي طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد بمكونات بسيطة وطريقة سريعة التحضير وطعم مقرمش ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.