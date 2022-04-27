كنز رباني لتبييض البشرة: لن تتخيلي درجات التفتيح الفورية للبشرة معجزة2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم كنز رباني لتبييض البشرة , يعتبر سحر رباني في تبييض البشرة وتفتيح البشرة من اول استخدام, حيث يقضي الخليط الخرافي علي التجاعيد ايضا من اول استخدام للخليط الرهيب التي سوف يساعدكم في الحصول علي بشرة مثالية وخالية من اي عيوب في اقل وقت ممكن, حيث يعد من افضل الكريمات التي تعمل علي الفتيح الفوري دون أي أضرار جانبية تسبب لكم مشاكل بالبشرة, وتعتبر البشرة مصدر جمال لكل الفتيات والسيدات, والان سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كنز رباني لتبييض البشرة لتفتيح البشرة من اول استخدام ونتائج فورية2022.
مكونات عمل كنز رباني لتبييض البشرة لتفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام فوري للخليط
سوف نقدم لكم المكونات المستخدمة في عمل هذا الكنز الخرافي في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة دون تعب ولا تكلفة وهي كالاتي:-
- معلقة من الخل.
- ثلاث معالق من النشا.
- معلقتين من زيت الورد.
- معلقة كبيرة من الزبادي.
- معلقة من زبت اللوز الحلو.
- ثلاث معالق كبيرة من ماء الورد.
- معلقة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير الماسك الرهيبة علي البشرة بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وخطوات بسيطة ونتائج مبهرة وهي كما يلي:-
- نقوم بإحضار إناء ونضع بداخلة النشا وزيت الورد والزبادي ثم نقلبهم جيدا.
- ثم نضيف الزبادي وزيت اللوز والخل ونخلطهم جيدا حتي يتجانس المكونات.
- ثم ننزل بالماء بتدريج مع التقليب المستمر للخليط حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض.
- نضيف عصير الليمون اختياري ونقلب الخليط حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية.
طريقة الاستعمال
نقدم لكم ابسط طريقة لاستخدام الماسك الذي يساعد علي تفتيح وتبيض البشرة ويعمل علي إزالة التجاعيد بكل سهولة في اقل وقت وهي كالاتي:-
- نقوم بغسل البشرة باستخدام الماء جيد حتي نتخلص من أي شيء علي البشرة.
- ثم نقوم بوضع طبقة من الكريم علي البشرة بتساوي حتي نغطي جميع اطراف البشرة.
- نتركه الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 10 دقائق إلي 15 دقيقة للحصول علي نتائج مبهرة.
- ثم نقوم بغسل الخليط من الوجه بالماء ونستخدم مرطب خاص بنوع البشرة حتي يخلصكم من التشققات.
- ونكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج في إزالة التجاعيد والتفتيح الفوري
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