لبشرة نضرة.. حضري كريم النشا والكركم للتفتيح وتوحيد لون البشرة بأقل المكونات

النشا والكركم للتفتيح والتخلص من الاسمرار، يعد الثنائي النشا والكركم من أقوى الخلطات الطبيعية السحرية في تفتيح المناطق الداكنة في الجسم والتخلص من اسمرار والبقع السوداء التي تصاب بها البشرة، وهذا بفضل المكونات والمواد والخصائص الجمالية العلاجية للجلد التي توجد في كلا من النشا والكركم، وعند دمج المكونين مع بعضهما تصبح النتيجة مبهرة للغاية، تابعوا معنا هذا المقال لكي تتخلصي من اسمرار البشرة والبقع الداكنة التي تعيق المظهر الجمالي للوجه من خلال تحضير أقوى وصفة من النشا والكركم للتفتيح والتخلص من الاسمرار.

النشا والكركم للتفتيح والتخلص من الاسمرار

هناك ثلاث وصفات مختلفة من النشا والكركم لتفتيح البشرة السمراء والتخلص من البقع والتصبغات الجلدية التي تصيب بعض المناطق في الجسم مثل الركبتين والكوعين والقدمين واليدين والرقبة، سوف نتعرف عليها معكم خلال السطور التالية:

الوصفة الأولى

مزج ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون في بوله صغيرة الحجم مع ملعقة صغيرة من النشا.

إضافة ملعقة صغيرة من الكركم إلى المزيج، وبواسطة ملعقة خشبية صغيرة يتم دمج المكونات مع بعضها للحصول على قوام كريمي ناعم.

توزيع الماسك على البشرة وتغطيتها بالكامل، ثم يترك لمدة نصف ساعة قبل أن يشطف الوجه بالماء الفاتر والغسول.

الوصفة الثانية

خلط ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل مع نصف ملعقة كبيرة من بودرة الكركم في وعاء صغير الحجم.

إضافة ملعقة صغيرة من دقيق النشا إلى الخليط، ثم تقلب المكونات جيداً لكي تصبح متجانسة.

فرد الماسك على الوجه ويدلك به أي منطقة داكنة في الجسم، ثم يترك لمدة ربع ساعة.

شطف الوجه بالماء الفاتر والغسول مع ضرورة استخدامه مرة واحدة كل أسبوع.

الوصفة الثالثة