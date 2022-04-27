حلوي كرات التمر الصحية المشبعة كاملة الفوائد الغذائية سريعة التحضير

حلوى كرات التمر الصحية ستزين طاولتك لتأخذ أنظار الكبير والصغير في بيتك، حلوى غنية بالفيتامينات فوائدها كثيرة جدا خالية من السكر الأبيض، فهي وصفة غنية بالفيتامينات والبروتين والأوميجا ثيري، كما أنها ستعوض تناول الحلويات الضارة بالصحة، بل إنها تعمل كمفعول المكملات الغذائية حيث إنها ستعوض الجسم عند كثير من المعادن والفيتامينات المفقودة، ومثلها مثل الوجبات الخفيفة، فهي مشبعة وستلاحظون الفرق يوم بعد يوم في تحسن حالة الجسم العامة وزيادة النشاط والحيوية والطاقة.

حلوى كرات التمر الصحية الغنية بالفيتامينات بطرقتين مختلفتين

المكونات المطلوبة

عدد ٢ كوب من التمر المفروم بدون نوى.

جوز هند.

كاكاو بودر.

النوع المفضل من المكسرات فستق أو كاجو أو سوداني.

شوفان.

قرفة.

القليل من الزبدة اختياري.

الطريقة الأولي لتحضير حلوى كرات التمر

المكونات كلها اختيارية حسب ذوقك ولكن المكون الأساسي هو التمر والمكسرات، لكي حرية الإبداع ومشاركة الأولاد في عمل كرات التمر اللذيذة. في محضرة الطعام يضاف التمر والمكسرات، ويمكن طحن المكسرات خشن وخلطها باليد مع التمر المفروم بدون نوى بالطبع. تشكل على شكل كرات وتغطي بجوز الهند أو المكسرات أو الشيكولاتة أو حتى البسكوت المطحون خشن، لتكون جاهزة للأكل والاستمتاع بالفوائد الغذائية الكثيرة.

الطريقة الثانية لتحضير كرات التمر الصحية

يمزج التمر المفروم مع القليل من القرفة والشوفان لزيادة القيمة الغذائية وتعزيز ها والاستفادة من القرفة في تنشيط الدورة الدموية وزيادة مناعة الجسم والاستفادة من الشوفان للحصول على الألياف والفيتامينات الموجودة به. تشكل كرات التمر والقرف والشوفان وبعد ذلك تقلب بحركة دائرية في المكسرات أو البسكوت المطحون خشن. يمكن غمس كرات التمر بعد ذلك في الشيكولاتة ووضعها في عصي الشيش طاووق الخشبية لتقديمها للأطفال على هيئة حلوى شهية لجذب انتباههم.

للتمر الكثير من الفوائد الغذائية بل إن له القدرة على معالجة الجسد من الكثير من الأمراض، حيث يعمل علي اتزان مستوى ضغط الدم في الجسم، وزيادة نشاط الجسم والتخلص من حالة الكسل والخمول، يعمل التمر أيضا على زيادة معدل الهيمجلوبين، وتحسين مستوى الحديد وعلاج فقر الدم، بالإضافة إلى قدرته على إمداد الجسم بالبروتين والألياف الطبيعية المهمة.