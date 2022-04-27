نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين الخميرة الفورية لفرد الشعر الخشن والمجعد وتحويله لخيوط حرير في ساعتين فقط في المقال التالي
تهتم السيدات بفرد وتنعيم الشعر لأنها تفضل الظهور بشكل جميل ورائع وخاصة في الأعياد والمناسبات والأفراح، وتعد الخميرة من أفضل وأحسن طريقة لتنعيم الشعر لأن الخميرة تسهم في تنعيم الشعر وفرده ويحافظ على الشعر من السقوط ومن التلف، فالعديد من السيدات تلجأ إلى الخلطات الطبيعية لأنها غير مكلفة، وتستخدم الخميرة مع مواد طبيعية في فرد الشعر مثل زيت جوز الهند والعسل الأبيض وزيت الزيتون وزيت اللوز نظرا لأن الخميرة تحتوى على الفيتامينات والمعادن والحديد والزنك وهذه العناصر تغذي وتقوى الشعر ولأنها أمنه وصحية.
مكونات خلطة الخميرة لتنعيم الشعر
فالسيدات من أكثر إهتماماتها الشعر لأنها تسعى إلى حصول على شعر ناعم وملمسه ناعم ومفرود وبعض السيدات تلجأ إلى إستخدام المواد الكيميائية لمعالجة الشعر من التقصف لأن نتيجتها سريعة وتقوم بفرد الشعر وتنعيمه، ولكن بعد فترة يصبح الشعر جاف وتالف ومقصف لأن هذه المواد تحتوى على مواد ضارة تضر بالشعر وغير هذا تكلفتها عالية جدا وتحتاج إلى وقت طويل.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الخميرة.
- نصف كوب صغير من زيت جوز الهند.
- إثنين ملعقة ملعقة كبيرة العسل الأبيض.
- إثنين ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ربع كوب كبير من الحليب.
- ربع كوب صغير من زيت الزيتون.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت اللوز.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الأفوكادو.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت خشب الصندل.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ثلاثه ملاعق كبيرة من الماء الدافئ.
طريقة عمل خلطة الخميرة لتنعيم الشعر
- أولا نقوم بتحضير إناء ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من السكر وثلاثة ملاعق كبيرة من الماء الدافئ ونقلبهم حتى تذوب الخميرة ثم نقوم بتحضير إناء آخر ونضع فيه نصف كوب صغير من زيت جوز الهند.
- ثم نضع إثنين ملعقة كبيرة من العسل الأبيض وإثنين ملعقة كبيرة من الزبادي وربع كوب من الحليب الدافئ وربع كوب صغير من زيت الزيتون وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت اللوز وثلاثة ملاعق كبيرة ومن زيت الأفوكادو.
- ويتم إضافة ثلاثة ملاعق كبيرة من خشب الصندل ثم نقوم بمزج هذا الخليط جيدا ثم نقوم بوضع خليط الخميرة والسكر والماء على الخليط الثاني.
- وبعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط على الشعر ونقوم بتوزيعه على الشعر جيدا ونتركه على الشعر لمدة ساعة ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ وتكرر هذه الخطوة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل شعر ناعم وقوي وملمسه ناعم.
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