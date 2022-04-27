نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوفتيك اللحم بحشوة الجبن الموتزاريلا الذائبة في المقال التالي
بوفتيك اللحم بالجبن، من الوصفات الملائمة لعزومات شهر الخير شهر رمضان هو البوفتيك فهو وجبة رئيسية مغذية وقيمة عند تقديمها في العزومات، فإن البوفتيك عبارة عن قطعة لحم لينة مضاف لها بعض المنكهات مثل عصير الليمون نعرفكم اليوم على طريقة عمل بوفتيك اللحم بالجبن.
مقادير بوفتيك اللحم بالجبن
يتم تحضير البوفتيك في هذه الوصفة بحشوة الجبن الشهي الذائب وتتكون الوصفة من:
- ثمانية قطع من لحم البوفتيك من الجزار.
- ربع كوب فقط عصير ليمون.
- حبة من البطاطس حجمها كبير.
- أربع ملاعق طعام زبدة.
- كوب كامل جبن موتزاريلا مبشور.
- ملعقتين طعام مسطردة.
- حبة واحدة بصل حجمها متوسط.
- ملعقتين سواء جبن رومي أو جبن بارميزان ويكون مبشور.
- أربع حبات ثوم مهروس.
- حبتين من المستكة.
- ثلاث ملاعق طعام عصير ليمون.
- كوبين مرق لحم.
- ملعقة شاي ريحان جاف.
- ربع الكوب فقط دقيق.
- ملعقة شاي ملح.
- كوب كامل لحم مفروم.
- ملعقة شاي زعتر.
طريقة عمل بوفتيك اللحم بالجبن
- يتم وضع كل شريحة من شرائح لحم البوفتيك بين ورقتي زبدة والطرق فوق كل شريحة على حدة حتى يتم تقليل سمكها ليتم تسويتها جيدًا.
- نخلط الثوم والبصل المفروم مع المسطردة وملعقة عصير الليمون والفلفل والملح حتى يمتزجوا معًا.
- ومن ثم نحضر شرائح البوفتيك لغمرها في الصوص تمامًا ونتركها به لبعض الوقت.
- وفي ذلك الوقت نخلط اللحم المفروم مع الجبنة وفصين ثوم والأوريجانو والريحان والبطاطس ويجب أن تتجانس كافة المكونات سويًا.
- ومن ثم نأخذ حوالي ملعقتين إلى ثلاث ملاعق من الحشو النهائي لنضعه على طرف قطعة البوفتيك ونلفها فوق الحشو جيدًا ونستخدم عود أسنان خشبي لتثبيته وعدم فكه.
- تكرر الخطوة السابقة مع جميع قطع البوفتيك ونرصها مع بعضها في طبق واحد لتوضع في الثلاجة نصف ساعة.
- نضع الزبدة على النار لتذوب تمامًا ومن ثم نضيف المستكة وفص واحد ثوم ونقليهم في النار.
- وبعد ذلك يتم وضع بوفتيك اللحم والجبن في الدقيق ونقله للتحمير في الزبدة حتى يصبح ذهبيًا.
- في النهاية نقوم بصب ربع كوب عصير الليمون فوق البوفتيك ليمتص الصوص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوفتيك اللحم بحشوة الجبن الموتزاريلا الذائبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.