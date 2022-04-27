بوفتيك اللحم بحشوة الجبن الموتزاريلا الذائبة

بوفتيك اللحم بالجبن، من الوصفات الملائمة لعزومات شهر الخير شهر رمضان هو البوفتيك فهو وجبة رئيسية مغذية وقيمة عند تقديمها في العزومات، فإن البوفتيك عبارة عن قطعة لحم لينة مضاف لها بعض المنكهات مثل عصير الليمون نعرفكم اليوم على طريقة عمل بوفتيك اللحم بالجبن.

مقادير بوفتيك اللحم بالجبن

يتم تحضير البوفتيك في هذه الوصفة بحشوة الجبن الشهي الذائب وتتكون الوصفة من:

ثمانية قطع من لحم البوفتيك من الجزار.

ربع كوب فقط عصير ليمون.

حبة من البطاطس حجمها كبير.

أربع ملاعق طعام زبدة.

كوب كامل جبن موتزاريلا مبشور.

ملعقتين طعام مسطردة.

حبة واحدة بصل حجمها متوسط.

ملعقتين سواء جبن رومي أو جبن بارميزان ويكون مبشور.

أربع حبات ثوم مهروس.

حبتين من المستكة.

ثلاث ملاعق طعام عصير ليمون.

كوبين مرق لحم.

ملعقة شاي ريحان جاف.

ربع الكوب فقط دقيق.

ملعقة شاي ملح.

كوب كامل لحم مفروم.

ملعقة شاي زعتر.

طريقة عمل بوفتيك اللحم بالجبن