طريقة عمل البيتي فور بأبسط الخطوات “طريقة البيتي فور الهش في المنزل”

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طريقة عمل البيتي فور تعد أحد الوصفات التي يبحث عنها كثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة، حيث يعد أحد أنواع المخبوزات التي يفضل تناولها الكبار، والصغار إلى حد كبير، نظرًا لما يتمتع به البتي فور من طعم مميز، ورائحة ذكية، بالإضافة إلى مظهره المميز حيث يمكن تزيينه بأكثر من طريقة، تعرفوا معنا خلال هذا المقال على طريقة إعداد هذا النوع من المخبوزات، تابعونا.
طريقة عمل البيتي فور
يعتبر أحد أنواع الحلوى التي يتم حشوها وتزيينها، ويمكن استعمال المكسرات المتنوعة لهذا الغرض بالإضافة إلى المربى والشوكولاتة.
المكونات
- ثلاثة كؤوس من الدقيق الأبيض.
- رشة ملح.
- ملعقتين من الكاكاو الخام.
- ملعقة من البيكنج بودر كبيرة.
- كوب سكر بودر.
- كوب زبدة سائلة.
- بيضتين متوسطتي الحجم.
طريقة تحضير البيتي فور:
- بداية يجب خفق الزبد مع السكر بواسطة المضرب الكهربي جيدا حتى تم الخلط بينهما.
- غالبا ما يستمر الخفق حوالي ربع ساعة بحيث يصير القوام هشًا، وخفيف
- يتم إضافة البيض ثم الفانيليا للتخلص من رائحة الزفارة التي قد يتسبب بها البيض.
- يستمر الخفق بواسطة المضرب الكهربي حوالي سبع دقائق، ثم يضاف الدقيق مع البيكنج بودر، والملح.
- يستمر الخفق مع إضافة المكونات السابق ذكرها مؤخرا بشكل تدريجي.
- يتم تنظيف المضرب من أي عجين ملتصق به ثم يتم تقسيم العجين إلى قسمين.
- يخلط مع النصف الأول كمية الكاكاو المذكور بالأعلى مع العجن الجيد بحيث يصبح لونها بني فاتح.
- أما النصف الثاني يترك أبيض كما هو ثم تشكل العجينة بواسطة أداة التشكيل حسب الرغبة.
- يرص البتي فور داخل صاج ثم يوضع داخل فرن تم تسخينه مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- يترك البتي فور داخل الفرن حوالي نصف ساعة أو حتى تمام النضج.
- يخرج من الفرن ثم يترك جانبا حتى تهدأ درجة حرارته تمام ليتم تزيينه حسب الرغبة.
- استعمال أكثر من حشوة تزيين البيتي فور، حيث تستعمل مربى الفراولة في هذا الغرض.
- ايضًا يمكن استخدام مربى المشمش مع صوص الشوكولاتة بالإضافة إلى حبيبات شوكولاتة الفار مسيل.
- يمكن استخدام المكسرات المطحونة بالإضافة إلى عسل النحل.
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