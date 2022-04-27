طريقة عمل البيتي فور بأبسط الخطوات “طريقة البيتي فور الهش في المنزل”

طريقة عمل البيتي فور تعد أحد الوصفات التي يبحث عنها كثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة، حيث يعد أحد أنواع المخبوزات التي يفضل تناولها الكبار، والصغار إلى حد كبير، نظرًا لما يتمتع به البتي فور من طعم مميز، ورائحة ذكية، بالإضافة إلى مظهره المميز حيث يمكن تزيينه بأكثر من طريقة، تعرفوا معنا خلال هذا المقال على طريقة إعداد هذا النوع من المخبوزات، تابعونا.

طريقة عمل البيتي فور

يعتبر أحد أنواع الحلوى التي يتم حشوها وتزيينها، ويمكن استعمال المكسرات المتنوعة لهذا الغرض بالإضافة إلى المربى والشوكولاتة.

المكونات

ثلاثة كؤوس من الدقيق الأبيض.

رشة ملح.

ملعقتين من الكاكاو الخام.

ملعقة من البيكنج بودر كبيرة.

كوب سكر بودر.

كوب زبدة سائلة.

بيضتين متوسطتي الحجم.

طريقة تحضير البيتي فور: