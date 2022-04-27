مكون سحري بكل منزل لصبغ الشعر بسهولة ونتائج إيجابية

مكون سحري لصبغ الشعر، تعتقد معظم النساء أن صبغ الشعر يحتاج إلى الكثير من المال والجهد من أجل الحصول على درجة اللون المرغوب به وفي بعض الأحيان تكون النتائج غير مرضية على الرغم من ذلك، ولكن الوضع على العكس من ذلك تمامًا فهناك طرق أخرى بسيطة وغير مكلفة تساعد في صبغ الشعر مثل القهوة أو النسكافيه.

صبغ الشعر بالقهوة

على غير الشائع من استخدام القهوة وهو تناولها فقط وجد أن للقهوة استخدامات أخرى للبشرة والشعر والجسم فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوم بدورها في القضاء على الجذور الحرة وبذلك تقل علامات الشيخوخة على الجسم سواء على البشرة أو الشعر، ومن ضمن استخدامات القهوة الغير شائعة هي صبغ الشعر بالقهوة للحصول على لون بني داكن أو فاتح حسب الاستخدام.

طريقة استخدام القهوة لصبغ الشعر

هناك أكثر من طريقة لصبغ الشعر بواسطة القهوة منها:

القهوة لصبغ الشعر

نحتاج إلى:

عشر ملاعق بن طبيعي.

كوبين ماء مغلي.

الطريقة

يتم غلي مقدار الماء ومن ثم نضيف ملاعق البن ونتركها على النار خمس دقائق.

وبعدها نغلق النار ويتم ترك القهوة عشر دقائق حتى تبرد.

بعد ذلك يتم نقع الشعر في مشروب القهوة البارد وأثناء النقع يتم غسله بمنقوع القهوة.

يتم تغطية الشعر بغلاف من البلاستيك لساعة حتى ساعتين حسب الدرجة.

يستخدم ماء بارد في شطف الشعر مع الشامبو.

القهوة وبالبلسم

للحصول على لون شعر أغمق من المعتاد تعتبر تلك هي الطريقة الأمثل بالإضافة لكونها آمنة على الجميع ونحتاج إلى:

كوبين قهوة مغلية وتكون ثقيلة.

ملعقتين حجم كبير بلسم.

وملعقتين حجم كبير بن.

الطريقة

نضع البن مع الماء على النار لحين الغليان. نترك القهوة حتى تبرد تمامًا ومن ثم نضيف للقهوة البلسم والبن ونخلطهم جيدًا. نقوم بغمر اليدين في المزيج الناتج ونوزعه على الشعر وبواسطة المشط يتم توزيع الصبغة على الشعر جيدًا. ومن ثم يغطى الشعر مع لمه لحوالي ساعة قبل غسل من الصبغة بالشامبو.

رذاذ القهوة

يساعد في إخفاء شيب الشعر حيث نحتاج إلى قهوة سوداء وزجاجة رذاذ: