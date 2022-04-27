نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة البرتقال الإسفنجية برائحتها التي لا تقاوم في الخلاط ولا أسهل منها في المقال التالي

كيكة البرتقال الإسفنجية في الخلاط من اشهي الكيكات التي يسهل عملها وتناولها مع الشاي أو مشروبك المفضل، يفضلها الأطفال والكبار وذلك لطعمها ورائحتها الجذابة التي لا تقاوم، ولذلك سنعرض عليكم اليوم أسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال في الخلاط التي تعد الأسرع والأشهي على الإطلاق، كما سنستعرض معكم المكون السري الذي سيجعلها هشه وطريقة وإسفنجية. كيكة البرتقال الإسفنجية برائحتها التي لا تقاوم المكونات المطلوبة كوب ونصف من الدقيق.

كيس من البيكنج بودر أو ملعقة كبيرة.

كوب من عصير البرتقال.

بشر قشور البرتقال لثمرتين من البرتقال.

ثلاث بيضات في درجة حرارة الغرفة.

٤/٣ كوب من الزيت.

كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من النشا.

رشة ملح.

ملعقتين من الخل.

ثلاث أكياس من الفانيليا. طريقة التحضير كيكة البرتقال في الخلاط يوضع الدقيق كله مع النشا في بولة ويضاف عليه البيكنج بودر ورشة الملح، ثم نقوم بتقليبهم معا جيدا ووضعهم جانبا. في هذه الأثناء نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة. نحضر الخلاط الكهربائي لخلط المكونات السائلة كلها معا، حيث نقوم بوضع البيض وبشر البرتقال وكوب السكر مع ثلاث أكياس من الفانيليا لكل بيضة واحد كيس، ثم الزيت وبعد ذلك نضيف كوب عصير البرتقال مع الخل، بعد ذلك نضرب الخليط جيدا في الخلاط حتى تمام الامتزاج. بعد خلط المكونات السائلة كلها معا نقوم بوضعها على المكونات الجافة، وتقلب جيدا المكونات كلها معا، يوضع المزيج في صينية مدهونة بالسمن والدقيق. نقوم بإدخال الكيكة الفرن لمدة ساعة إلا ربع وتختبر بعد مرور نصف ساعة، لتصل إلى اللون الذهبي الجميل للكيك، ستلاحظ عائلتك رائحة البرتقال عند نضج الكيكة الذي يتميز برائحة مميزة خطيرة لا تقاوم. بعد تمام النضج تخرجين الكيكة من الفرن، ويمكنك تزينها بالسكر البودر أو تقديمها هشه لذيذة مقطعة مكعبات أو مثلثات حسب الرغبة، وتقدم مع الشاي أو النسكافيه، أو مشروبك المفضل، ليستمتع بها الكبار والصغار وضيوفك أيضا. عمر شويل - جدة كيكة البرتقال الإسفنجية برائحتها التي لا تقاوم في الخلاط ولا أسهل منها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة البرتقال الإسفنجية برائحتها التي لا تقاوم في الخلاط ولا أسهل منها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.