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الحمام من الأطباق المميزة التي يحبها ويفضلها الأشخاص وهى أكلة شعبية وشهيرة في البلاد العربية وخاصة في مصر, وهو من الأطباق الرئيسية على مائدتك في رمضان خاصة في العزائم وفى هذا المقال سوف نذكر عدة طرق لعمل الحمام بكل دقة وسهولة. طريقة تحضير الحمام المشوي المقادير: زوج حمام.

2 ملعقة عصير ليمون.

ثوم مدقوق ناعم جدا.

ملح وبهارات.

1 ملعقة كبيرة زيت.

بقدونس مفري. الطريقة: ينظف الحمام جيدا وتشق بالطول وتترك كما هو قطعة واحدة مفتوحة مفرودة. يتم تتبيله بالليمون والزيت والثوم والملح والبهارات وتترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تتبل جيدا. تشوى على النار الهادئة أو الفحم وتسقى بالخليط الذي نقعت فيه كما تقلب من وقت لآخر حتى تنضج وتقدم ساخنة على فرشة من البقدونس المفروم. طريقة تحضير الحمام المحشى بالفريك المقادير: زوج حمام.

بصلة مفرومة وأخري صحيحة.

1 ملعقة متوسطة سمن.

3/4 فنجان فريك.

ملح وفلفل وحبهان.

كبد وقوانص الحمام مقطع. الطريقة: ينظف الحمام ويغسل جيدا ويتبل. تعمل خلطة الحشوة من الفريك والبصل المفروم المدعوك بالملح والفلفل والكبد والقوانص المقطعة والسمن ويتبل الحشو جيدا. يحشي الحمام بالخلطة ويكتف وقد تخاط فتحته أو تترك. يغلى الماء ويضاف إليه البصل والملح والحبهان ويلقى فيه الحمام ثم تهدأ النار نوعا ويترك حتى ينضج. يرفع من ماء السلق ويزال الخيط ويحمر. يقدم ساخنا مجملا بالبقدونس وقد يستبدل الأرز بدلا من الفريك. طريقة تحضير طاجن الحمام بالفريك المقادير: زوج حمام مسلوق نصف سلق.

1 كوب فريك.

1 ملعقة كبيرة سمن.

2 كوب مرق سلق الحمام.

ملح وفلفل. الطريقة: يغسل الفريك ويجهز ثم يحمر قليلا في السمن, ويضاف إليه مرق سلق الحمام ويترك ليغلى لمدة عشر دقائق. يوضع نصف مقدار الفريك في الطاجن ثم يوضع الحمام ثم يغطى بالنصف الثاني من الفريك. يغطي الطاجن بغطاء حلة ويزج في فرن هادى نوعا حتى يتم النضج. يقدح مقدار السمن ويرش على الوجه, ثم يزج مرة أخري في الفرن حتى يحمر الوجه ويقدم ساخنا, وقد يستبدل الفريك بالأرز ويسمي طاجن الحمام بالأرز. عمر شويل - جدة طرق عمل الحمام بطريقة سهلة ومضمونة لعزومة رمضان - ثقفني

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