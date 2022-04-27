نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال وجوز الهند والفانيليا بأشهى وألذ طعم مثل الجاهز في المقال التالي
البسكويت هو علامة مهمة من حلوى عيد الفطر المبارك، والذي يكون واجب من وجوده داخل البيوت المصرية، وذلك لأنه يضيف نوعا من الفرحة والسعادة خلال عيد الفطر، والذي يبدع الناس في عمله بطرق مختلفة ولذيذة، وعيد الفطر لا يبقى على دخوله إلا أيام معدودة، ويبدأ الناس في البحث عن طرقه الشهية والمختلفة لتطبيقها في بيوتهم، وذلك لأن ثمنه قد يعد غالي الثمن في محلات الحلوى، فسنقوم بعمله داخل المنزل بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة وغير مكلفة ومكوناته تتواجد في كل منزل، وهي أحد أنواع عمل البسكويت المشهورة لما فيها من قيمة غذائية عالية فلذلك البعض يسعى لمعرفة الطريقة وعملها في المنزل بأقل ثمن ومجهود والآن نتناول معكم أحد أنواع عمل بسكويت العيد الشهية والمحببة لدى الكثير في عملها.
مكونات عمل بسكويت العيد بالبرتقال وجوز الهند
سنقوم بتوضيح المقادير اللازم وضعها للحصول على بسكويت مثالي وجيد كما يوجد في المحلات، كما أوضحنا هي مقادير سهلة وغير مكلفة للوقت والمجهود، فهي الموضحة كالتالي:
- ثلاثة أكواب من الطحين الأبيض.
- كوب كامل من السكر البودرة.
- ملعقتين كبيرتين من النشا.
- كوب ونصف من الزبدة.
- برتقال مبشور، أو نوضع ريحة البرتقال من العطار.
- أربعة معالق كبيرة من جوز الهند المبشور.
- كوب كامل من عصير البرتقال.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة ملح.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
خطوات تحضير البسكويت
- في إناء نقوم بوضع الزبدة والسكر ونقوم بخفقهم جيداً حتى يتم تجانسهم ونحصل على قوام ناعم وكريمي.
- ثم نضيف ريحة أو بشر البرتقال والطحين ونستمر في التقليب.
- نقوم بتقليب الزبدة والسكر معا بشكل جيد حتى نحصل على قوام وشكل كثيف.
- ثم نقوم بوضع بشر البرتقال والدقيق إلى الخليط السابق بالتدريج مع الاستمرار في التقليب.
- نقوم بوضع النشا إلى المكونات السابقة مع التقليب حتى تتكون عجينة متماسكة.
- كذلك يتم تكوين وتشكيل أصابع البسكويت ويتم وضع عصير البرتقال عليها بشكل خفيف ويوضع عليها جوز الهند.
- نحضر صينية ونضع بها الزيت ونقوم بدهنها ونضع فيها قطع البسكويت ثم نقوم بإدخالها إلى الفرن.
- على درجة حرارة 180 درجة لمدة خمسة عشر دقيقة.
- نقوم بإخراج قطع البسكويت من الفرن عندما تتلون باللون الذهبي ونتركها تبرد.
- ثم نقوم بوضعها في أطباق التقديم.
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