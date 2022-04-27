طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال وجوز الهند والفانيليا بأشهى وألذ طعم مثل الجاهز

البسكويت هو علامة مهمة من حلوى عيد الفطر المبارك، والذي يكون واجب من وجوده داخل البيوت المصرية، وذلك لأنه يضيف نوعا من الفرحة والسعادة خلال عيد الفطر، والذي يبدع الناس في عمله بطرق مختلفة ولذيذة، وعيد الفطر لا يبقى على دخوله إلا أيام معدودة، ويبدأ الناس في البحث عن طرقه الشهية والمختلفة لتطبيقها في بيوتهم، وذلك لأن ثمنه قد يعد غالي الثمن في محلات الحلوى، فسنقوم بعمله داخل المنزل بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة وغير مكلفة ومكوناته تتواجد في كل منزل، وهي أحد أنواع عمل البسكويت المشهورة لما فيها من قيمة غذائية عالية فلذلك البعض يسعى لمعرفة الطريقة وعملها في المنزل بأقل ثمن ومجهود والآن نتناول معكم أحد أنواع عمل بسكويت العيد الشهية والمحببة لدى الكثير في عملها.

مكونات عمل بسكويت العيد بالبرتقال وجوز الهند

سنقوم بتوضيح المقادير اللازم وضعها للحصول على بسكويت مثالي وجيد كما يوجد في المحلات، كما أوضحنا هي مقادير سهلة وغير مكلفة للوقت والمجهود، فهي الموضحة كالتالي:

ثلاثة أكواب من الطحين الأبيض.

كوب كامل من السكر البودرة.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

كوب ونصف من الزبدة.

برتقال مبشور، أو نوضع ريحة البرتقال من العطار.

أربعة معالق كبيرة من جوز الهند المبشور.

كوب كامل من عصير البرتقال.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات تحضير البسكويت