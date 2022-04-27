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عمر شويل - جدة طريقه تقشير البيض المسلوق بشكل صحيح تختلف عن الطريقة التقليدية يقوم كثير من الأشخاص بتقشير البيض المسلوق كما هو معتاد بالطريقة التقليدية من خلال التخلص من أجزاء البيض تدرجيا ولكن كشفت امريكا اختراعا يساعد على تقشير البيض في ثواني معدودة ولا يحتاج اي مجهود حيث أوضحت كسلين اشمور أنه يمكن تقشير البيضه المسلوقة بشكل سريع للغاية.

طريقه تقشير البيض

يمكن تقشير البيض بكل سهولة من خلال سلق البيض من 10 الى 14 دقيقه حيث يفضل سلق البيض على البخار بدون استخدام الماء من خلال وضعها في مصفاه وتغطياتها لفتره قصيره جداً وبالتالي سوف تنزلق قشره البيض بشكل صينيه للغاية وقد نشرت الطاهية الأمريكية كاثلين أن العبرة بالبخار فقط وبالتالي هذه الطريقه قد أوضحتها من خلال الحساب الخاص بها على تطبيق التيك توك.

وبالتالي حققت هذه الطريقه نسبة مشاهدة كبيرة وحازت على اعجاب الملايين من الاشخاص عبر الانترنت بفضل هذه الطريقة التي تساعدهم على تقشيره بكل سهولة.

علامات اساسية تبين البيض الفاسد من الطازج

يتم تجهيز كوب من الماء البارد ووضع في البيضه إذا سقطت في القاع يدل على أنها طازجة أو في حالة عدم ملامساتها لقاع الكوب يدل على أنها بيضه غير صالحة للأكل.

يتم رج البيض جيداً وفي حاله وجود صوت من الداخل يدل على أنها طازجة وذلك بسبب الرطوبة الموجودة في البيض عند وضع في الثلاجة وبالتالي تتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون أما في حاله عدم وجود اي صوت يدل على أنها غير صالحة للاستهلاك الادمي.

يمكنك التاكد من سلامة البيض من خلال كسرها ووضعها في وعاء واذا لاحظت تماسك البياض بالصفار فهذا يدل على أنها غير صالحة للاستخدام أما إذا كانت لا تتماسك مع بعضها فتكون طازجة.