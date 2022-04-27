نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفيحة اللحم بأبسط طريقة ومكونات متاحة في أي وقت في المقال التالي
طريقة عمل صفيحة اللحم، قد نشعر بالملل من الوصفات المعتادة من الطعام لهذا نتجه إلى الوصفات الأخرى من المطابخ المختلفة كصفيحة اللحم وهي من الوصفات المناسبة بشكل كبير لعزومات شهر رمضان بالإضافة لكونها سهلة التحضير وفي السطور القادمة نعرفكم على المكونات وطريقة عمل صفيحة اللحم بالتفصيل تابعوا معنا.
مقادير صفيحة اللحم الشهية
نحتاج إلى قسمين في المكونات قسم لتحضير العجين والقسم الآخر للحشو حيث تتكون العجينة من:
- نصف ملعقة بها ملح حجمها صغير.
- ملعقة كاملة صغيرة الحجم بيكنج بودر.
- ثلاث أكواب دقيق أبيض.
- كوب ماء إلى كوب ونصف.
- ربع كوب زيت.
مقادير حشوة صفيحة اللحم
- قرن فلفل رومي أحمر وقرن فلفل اخضر حار.
- حوالي 150 جرام لحم مفروم.
- ملعقة كاملة حجمها كبير دبس رمان وأخرى صلصة طماطم.
- حبتين طماطم بحجم كبير.
- وملعقة لها حجم صغير سبع بهارات وزعتر مجفف.
- ربع كوب زيت.
- ثمرتين بندورة.
- فصين ثوم.
- حبة بصل متوسطة في الحجم.
- ملح.
طريقة عمل صفيحة اللحم بالخطوات
- نشكل العجينة بوضع الطحين المنخول والملح مع البيكنج بودر ومقدار الزيت في النهاية ويليه الماء.
- حيث يتم إضافة الماء شيئًا فشيئًا إلى أن تصير العجينة مناسبة القوام كأن تكون ناعمة ولا تلتصق.
- نتركها للتخمر ساعة في مكان دافئ مغطاة.
- أثناء وقت التخمر نجهز الحشو حيث نضع الفلفل الرومي والشطة والطماطم معًا بعد تقطيع كل منهم ونضيف لهم باقي المكونات الخاصة بالحشو.
- يفضل أن نخلطها في الخلاط مع بعضها حتى تمتزج جيدًا.
- نحضر الصواني بوضع طبقة من السمنة رقيقة وفوقها طبقة دقيق.
- تفرد العجينة على السطح المستوي الناعم لنقسمها إلى جزئين ونفردها بشكل مستطيل أو دائرة.
- ننقل العجينة إلى الصواني ونقسم الحشو على العجينتين على أن نوزعها بالتساوي لكي يتم التسوية من جميع الجوانب بنفس الوقت.
- نجهز الفرن ونرفع الحرارة لأكثر من 200 درجة لتسريع النضج ونضع به الصواني.
- يستغرق النضج حوالي ربع ساعة عندما نلاحظ اللون الذهبي حينها نخرجها من الفرن.
- تقدم صفيحة اللحم بجانب وجبات الطعام الرئيسية أو كوجبة لذيذة في العشاء.
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