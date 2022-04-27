صفيحة اللحم بأبسط طريقة ومكونات متاحة في أي وقت

طريقة عمل صفيحة اللحم، قد نشعر بالملل من الوصفات المعتادة من الطعام لهذا نتجه إلى الوصفات الأخرى من المطابخ المختلفة كصفيحة اللحم وهي من الوصفات المناسبة بشكل كبير لعزومات شهر رمضان بالإضافة لكونها سهلة التحضير وفي السطور القادمة نعرفكم على المكونات وطريقة عمل صفيحة اللحم بالتفصيل تابعوا معنا.

مقادير صفيحة اللحم الشهية

نحتاج إلى قسمين في المكونات قسم لتحضير العجين والقسم الآخر للحشو حيث تتكون العجينة من:

نصف ملعقة بها ملح حجمها صغير.

ملعقة كاملة صغيرة الحجم بيكنج بودر.

ثلاث أكواب دقيق أبيض.

كوب ماء إلى كوب ونصف.

ربع كوب زيت.

مقادير حشوة صفيحة اللحم

قرن فلفل رومي أحمر وقرن فلفل اخضر حار.

حوالي 150 جرام لحم مفروم.

ملعقة كاملة حجمها كبير دبس رمان وأخرى صلصة طماطم.

حبتين طماطم بحجم كبير.

وملعقة لها حجم صغير سبع بهارات وزعتر مجفف.

ربع كوب زيت.

ثمرتين بندورة.

فصين ثوم.

حبة بصل متوسطة في الحجم.

ملح.

طريقة عمل صفيحة اللحم بالخطوات