بملعقة من القهوة تخلصي من شعر الوجه والجسم نهائيًا بدون ألم قبل العيد

وصفة القهوة من أسرع الوصفات الطبيعية التي تعمل على إزالة الشعر الزائد نهائيًا من الوجه والجسم بدون ألم، وتتميز بقوتها الخارقة في التخلص من الشعيرات الصغيرة نهائيًا، كما تعمل على ترطيب البشرة وتحميها من الجفاف وتجعلها ناعمة وجميلة طول الوقت، كما تعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع، وتحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على حماية البشرة وتحافظ على نضارتها وحيويتها طول الوقت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل وصفة القهوة لإزالة الشعر نهائيًا بدون ألم بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل وصفة القهوة لإزالة الشعر

تحتوي هذه الوصفة على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير وصفة القهوة لإزالة الشعر نهائيًا بدون ألم بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر طبق ونضع به جميع المكونات السابقة، ثم نقلبهم جيدًا مع بعض حتى يصبح الخليط متجانس وثقيل مثل الكريم. نقوم بدهن الوجه أو المنطقة المراد إزالة الشعر منها برفق، ثم نترك الخليط حتى يجف تمامًا. بعد مرور ساعة كاملة نقوم بفرك الخليط بواسطة اليد حتى نتخلص من الشعيرات الصغيرة نهائيًا. بعد ذلك قومي بغسل الوجه أو الجسم بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة ولمعان بشرتك في أسرع وقت.

وصفة القهوة والقرنفل لإزالة الشعر

توجد بعض الخطوات البسيطة التي سوف نتعرف عليها حتى نتخلص من الشعر الزائد نهائيًا بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-