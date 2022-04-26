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طريقة عجينة البف، المعجنات من أكثر أصناف الأطعمة المحببة لدينا ولا سيما المعجنات الرمضانية كالسمبوسة ويتم تحضير مثل تلك المعجنات بطرق مختلفة حسب نوع العجينة ومن أشهر وأفضل تلك العجائن هي عجينة البف باستري والتي يمكن بسهولة أن نحضرها بأنفسنا في المنزل والاستغناء عن فكرة شراء الأطعمة الجاهزة، لذلك نضع لكم خطوات التنفيذ لتقديم أنواع مختلفة من المعجنات. طريقة عجينة البف مكونات العجينة كوب به ماء فاتر مقابل كوبين بهما دقيق منخول.

ربع كوب تقريبًا زيت ذرة.

مقدار أربع ملاعق بحجم صغير النصف حليب بودرة والآخر نشا.

ملعقة شاي ملح. طريقة عمل عجينة البف نضع في طبق عميق المكونات الجافة سويًا والخطوة التالية نضيف زيت الذرة لهم. نخلط الزيت مع المكونات الأخرى قبل إضافة كمية الماء ومن ثم نخلط الماء بالدقيق. يجب أن نصل إلى عجينة متماسكة ولينة يسهل تشكيلها ونتركها للتخمير ساعة. بعدها نستخدم الحشو على شكل السمبوسة أو كفطيرة حسب الرغبة. طريقة تحضير عجينة البف المقرمشة مكونات عجينة البف ثلاثة أكواب دقيق فاتح.

ربع كوب مليء بالزيت النباتي.

وثلاثة أرباع كوب به ماء.

ملعقة ذات حجم صغير ملح طعام. مكونات حشوة العجينة نصف كيلو من اللحم البقري ونصف آخر من لحم الغنم.

مقدار نصف الملعقة صغيرة الحجم من بودرة الكزبرة الجافة وفلفل أسمر وكمون مجفف وبابريكا حمراء.

ومن نصف ملعقة حتى ملعقة لها حجم صغير ملح.

حبتين بصل متوسطتان في الحجم نبشرها أو نفرمها. طريقة عجينة البف المقرمشة يضاف الملح للدقيق ويليه الزيت النباتي حتى يمتزج الزيت مع الدقيق. وبعد ذلك نضع الماء شيئًا فشيئًا مع الدقيق ونمزجه معه باستمرار حتى تتداخل المكونات. الآن نستخدم كيس من النايلون لتغطية وعاء العجين ليتخمر بعض الوقت. أثناء فترة التحمير نحضر الحشوة حيث يتم وضع البصل على النار وعندما يذبل نضع اللحم المفروم إلى أن يصير بني. في تلك المرحلة نضع التوابل على اللحم ونقلب لبعض الوقت ومن ثم نترك اللحم حتى ينضج ويجف الماء به. وبعد ذلك يتم فرد العجينة ونشكلها كما نشاء ونضع بداخلها الحشو وننقلها إلى الفرن. عمر شويل - جدة كيفية صنع وتحضير عجينة البف باستري في المنزل بطريقتين مختلفتين - ثقفني

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