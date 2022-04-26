وصفات لتجهيز المولتن كيك في المنزل بأكثر من طريقة مثل الجاهز

وصفات لتجهيز المولتن كيك، تعتبر طريقة عمل المولتن كيك بالمنزل من الوصفات التي تبحث عنها السيدات لتعرف كيفية تجهيزها بالمنزل وبمذاق رائع وشهي، وذلك لأنها من أكثر أنواع الكيك شهرة ومنتشرة بقوة بالكافيهات والمطاعم، وفي مقالنا اليوم عبر موقع ثقفني نقدم وصفة لتحضيره

وصفات لتجهيز المولتن كيك في المنزل

من ضمن الأسباب التي تجعل ربات البيوت تبحث عن طرق إعداد المولتن الكيك هو ضمان تقديم طعام منزلي صحي وآمن لأطفالها، وذلك السبب يجعلها ترغب في معرفة الطريقة وإتقانها أيضا وإعدادها بمذاق احترافي يجعل أطفالها وأسرتها لا يودون شرائها من الخارج.

طريقة عمل المولتن كيك بوصفة الشيف غادة التلي

تقدم الشيف غادة التلي وصفة رائعة لإعداد المولتن كيك في المنزل بكل سهولة، ولإعدادها لابد من توافر المكونات التالية.

مقادير المولتن كيك

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة. ربع كوب سكر. إثنين بيضة. فانيليا. كوب شيكولاتة غامقة مبشورة. صفار بيضتان. معلقة كبيرة دقيق.

للتزيين

معلقتان كبيرة كاكاو خام. آيس كريم فانيليا. صوص شوكولاتة.

خطوات تجهيز مولتن كيك

نقوم بخلط البيض وصفار البيض مع الزبدة والسكر ويقلب الخليط جيدا ثم نضيف الفانيليا ويقلب ثانية.

توضع الشيكولاتة والدقيق على خليط البيض ويقلب جيدا حتي تتجانس المكونات.

نحضر قوالب المولتن كيك وتدهن بالكاكاو الخام ونصب بها الخليط.

نضع القوالب في صينية وندخلها الفرن لمدة ربع ساعة.

بعد أن تنضج تقدم ساخنة وتزين بصوص الشيكولاتة أو الآيس كريم.

وصفة لعمل المولتن كيك بطريقة الشيف مروة الشافعي

بعض ربات البيوت يرغبن في تعلم المولتن كيك بأكثر من وصفة وذلك لتقديمها بأكثر من طريقة، لذلك نستعرض وصفة لعمل المولتن كيك بطريقة مروة الشافعي.

مكونات المولتن كيك

نصف كوب زبدة سائلة. معلقة صغيرة فانيليا. ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ربع كيلو شوكولاتة مبشورة. رشة ملح. ثلاث ملاعق كبيرة سكر بودرة. معلقتان كبيرتان دقيق.

كيفية تحضير مولتن كيك مروة الشافعي