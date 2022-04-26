طرق لإعداد عصير التوت بالمنزل بأكثر من وصفة وبمذاق شهي ومنعش

طرق لإعداد عصير التوت، ثمار التوت بجميع أنواعها تمتاز بطعمها الرائع واللذيذ كما إن لها فائدة كبير، وذلك لأنها لها الكثير من الفوائد العظيمة فهي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح المعدنية والنحاس والبوتاسيوم والفيتامينات والحديد والفسفور كما إنها تحتوي على مغذيات نباتية تعمل على مكافحة مرض السرطان بأنواعه.

طرق لإعداد عصير التوت بالمنزل بأكثر من وصفة

يعد عصير التوت من أجمل أنواع العصائر التي تقدم بالمناسبات المميزة، ونستعرض فيها يلي أكثر من وصفة لتحضير عصير التوت بكل سهولة بالمنزل.

طريقة عمل عصير التوت

من الطبيعي أن الجسم يحتاج للسوائل خاصة بعد صيام فترة طويلة ويبحث كل شخص عن عصائر منعشة لتناولها من وقت الإفطار إلى السحور لتعويض نقص المياه بالجسم بسبب الصيام، ونقدم وصفة لعمل عصير التوت.

المكونات

نصف كيلو توت أحمر. معلقة كبيرة ونصف عصير ليمون. ثلج مكعبات. كوبان سكر أبيض.

خطوات تحضير عصير التوت

نقوم بهرس التوت بالخلاط الكهربائي ثم يصفي للحصول على عصير بدون شوائب.

يوضع العصير في وعاء على نار متوسطة ويترك حتي يغلي وتتكون قشرة على الوجه.

تزال القشرة المتواجدة على وجه العصير ونصب عليه عصير الليمون ويترك ليغلي مرة أخري.

يرفع العصير من النار ويترك جانبا حتي يبرد ويصب بزجاجة نظيفة.

عند التقديم نقوم بوضع معلقتين كبيرة من عصير التوت في الكوب ونضع مقدار من الماء البارد ومعلقة سكر ويقلب.

كيفية إعداد عصير التوت والفراولة

العصائر من أهم المرطبات التي يفضلها الكثير لشربه بجوار تناول وجبة إفطار شهية، وفيما يلي نوضح تحضير عصير التوت والفراولة.

مكونات عصير التوت والفراولة

كوب فراولة نظيفة. معلقة كبيرة سكر. كوب توت نظيف.

للتزيين

كريمة شانتيه مخفوقة. صوص فراولة. قطع فراولة شرائح.

طريقة تحضير عصير التوت والفراولة