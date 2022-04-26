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عمر شويل - جدة طريقة تجهيز الأرز المعمر الحلو بمذاق مختلف وجديد يعتبر الأرز المعمر من أكثر الأكلات الشهية التي يحب تناولها كثير من الأشخاص ويتم تجهيزه سواء حلو أو حادق بجانب أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية المفيدة للجسم بفضل إضافة اللبن وعسل النحل والقشطة والأرز والمكسرات وجوز الهند، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة تجهيز الأرز المعمر الحلو بالمكونات المطلوبة.

عمل الأرز المعمر الحلو

المقادير،

اثنين كوب أرز

اثنين كوب كريمة

اثنين كوب لبن

ثلاث ملاعق من القشطة

ملعقتين جوز هند

أربع ملاعق سكر

ربع كوب عسل أبيض

مكسرات مشكلة

طريقة التحضير

في الخطوة الأولى نقوم بإضافة اللبن في وعاء مناسب ونضع عليه السكر والكريمة وتقلب المكونات مع بعضها على النار ثم نبدأ بإضافة القرفة والقشطة مع التقليب المستمر وإضافة العسل وبعد أن تتجانس المكونات مع بعضها نقوم بوضع الأرز مع التقليب المستمر.

بعد ذلك تترك لمدة 10 دقائق ثم نقوم بإضافة جوز الهند والمكسرات والسكر على حسب الرغبة.

بعد أن تتجانس المكونات مع بعضها وتتشرب يتم رفعه من على النار ويوضع في الفرن حتى ينضج ويحمر الوجه بعد ذلك تم إخراجه من الفرن وتقديمه وبالهناء والشفاء.

عمل أرز معمر حادق

المكونات،

كيلو أرز

كيلو حليب

250 جرام قشطة

ملعقة ملح

ملعقة زبدة

طريقة التحضير

نبدأ بغسل الأرز جيداً ثم تصفيته منه الماء ووضع في صينية ثم نقوم بإضافة القشطة وتقلب المكونات مع بعضها وتترك لمدة 10 دقائق جانبا.

بعد ذلك نقوم بوضع الحليب على هذا الخليط وتقلب المكونات ثم إضافة الملح والزبدة وتقلب المكونات مرة أخرى ثم يتم وضعها على أنها حتى تغلي المكونات مع بعضها وتصبح متجانسة ثم يتم وضعها في الفرن على النار متوسطة حتى تنضج وبعد ذلك يتم تقديمها ساخن.