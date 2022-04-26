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أسهل وأسرع طريقة معمول التمر الفاخر، يعتبر معمول العيد المحشي بالتمر من أفخم أنواع حلويات العيد والتي يتمتع بطعم مختلف تماماً، فهو عبارة عن عجينة يتم تصنيعها بمكونات مختلفة وطريقة معينة، ويتم حشوها بالتمر ذات الجودة العالية، ودائما ما يفضله الجميع كباراً وصغاراً عن باقي أنواع حلويات العيد، وعرف المعمول منذ سنوات بعيدة وظل حتى تلك اللحظة مرتبط بالأعياد، وتحرص الأسر المصرية والعربية على إعداده في البيت بنفسها، كونها عادة قديمة تسير الفرحة والسرور في نفوس الجميع، فكباراً وصغاراً يشاركون تلك الفرحة التي يترقبونها من العيد للعيد، وخلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم أسرع وأسهل طريقة لعمل المعمول. مقادير معمول التمر كيلو دقيق أبيض مخصص للمخبوزات.

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي.

200 جرام زبدة.

2 ملعقة كبيرة سمن.

2 ملعقة كبيرة سكر مطحون.

6 ملاعق كبيرة لبن بودر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ربع ملعقة صغيرة ملح طعام.

نصف كوب زيت.

تمر للحشو. طريقة التحضير نقوم بتذويب الزبدة مع السمن والزيت في قدر على نار متوسطة.

نضع الدقيق مع السكر البودر والبيكنج بودر، مع مقدار الخميرة واللبن البودر والملح ونقلبهما جيداً.

نصب عليهم خليط الزبدة مع التقليب الجيد، ويتم إضافة مقدار من الماء الدافئ حسب احتياج العجينة، نظل نعجن المكونات حتى تتكون عجينة طرية لا تلتصق باليدين.

نغطي العجينة وتترك في مكان دافئ للتخمير.

في تلك الأثناء نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.

نأخذ مقدار صغيرة بحجم الليمونة من العجين، ونفرد ونضع حشو التمر بها ونغلقها على هيئة كرة من جديد، وفي قالب المعمول يتم تشكيلها.

نرص المعمول في الصواني وندخلها الفرن الساخن لمدة 10 دقائق، وهذا لكي ينضج ويتحمر.

يخرج المعمول من الفرن ويترك ليبرد جيداً، ثم يقدم أو يحفظ في عبوة محكمة الغلق لحين تقديمه. سر نجاح المعمول لابد الالتزام بالمقادير الصحيحة، وهذا لكي تحصلي سيدتي على عجينة طرية.

لابد أن تكون الزبدة والسمن بدرجة حرارة المطبخ.

إضافة الماء بشكل تدريجي حسب احتياج العجينة.

ترك العجينة للتخمر لمدة لا تقل عن نصف ساعة على الأقل. عمر شويل - جدة أسرع وأسهل طريقة معمول التمر الفاخر بقوام ناعم دايب جداً - ثقفني

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