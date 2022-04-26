نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لتفتيح الوجه والجسم قبل العيد في المقال التالي

ترغب جميع السيدات في الظهور بإطلالة مميزة خاصة في المناسبات، ومع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك سنقدن لكي مجموعة من الوصفات البسيطة والتجربة بمنتجات طبيعية من منزلك لتفتيح بشرة الوجه والجسم، وستلاحظين الفرق من أول استخدام، فقط اتبعي تلك الوصفات التي سنقدمها الآن. ماسكات طبيعية لتفتيح الوجه والجسم ماسك التفتيح بالعسل والليمون : نعصر حبة من نصف ليمونة مع ملعقة من عسل النحل، نمزجهم معا جيدا، ثم نفرد القناع على المنطقة المراد تفتيحها، تترك لمدة ربع ساعة ثم نغسلها بالماء الدافئ.

نعصر حبة من نصف ليمونة مع ملعقة من عسل النحل، نمزجهم معا جيدا، ثم نفرد القناع على المنطقة المراد تفتيحها، تترك لمدة ربع ساعة ثم نغسلها بالماء الدافئ. ماسك الطحينة لتفتيح البشرة: نخلط ملعقة من الطحينة مع ملعقتين من مسحوق الكركم، ثم نضع ملعقتين من اللبن، ونقلب الخليط معا، إذا كانت بشرتك دهنية ضيفي قطرات من عصير الليمون إلى الخليط، افردي القناع على المنطقة المراد تفتيحها، يترك لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.

نخلط ملعقة من الطحينة مع ملعقتين من مسحوق الكركم، ثم نضع ملعقتين من اللبن، ونقلب الخليط معا، إذا كانت بشرتك دهنية ضيفي قطرات من عصير الليمون إلى الخليط، افردي القناع على المنطقة المراد تفتيحها، يترك لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا. ماسك الحليب لتفتيح البشرة: نمزج ملعقة من الحليب المجفف، مع ملعقة من عسل النحل، ثم نضيف قطرات من عصير الليمون، نمزجهم معا جيدا، ثم يفرد القناع على البشرة، فهو يعمل على التفتيح وشد البشرة وتنقيتها أيضا من الشوائب، تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

نمزج ملعقة من الحليب المجفف، مع ملعقة من عسل النحل، ثم نضيف قطرات من عصير الليمون، نمزجهم معا جيدا، ثم يفرد القناع على البشرة، فهو يعمل على التفتيح وشد البشرة وتنقيتها أيضا من الشوائب، تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج. ماسك الخيار والليمون لتفتيح البشرة: نعصر حبتان من الخيار، ونضيف عصير الخيار إلى قطرات من عصير الليمون، وملعقة من ماء الورد، نمزجنم معا، ثم نفرد القناع على البشرة أو الجسم، يترك حتى يجف تماما، ثم نغسله بالماء الفاتر، من الممكن تكرار الوصفة يوميا.

نعصر حبتان من الخيار، ونضيف عصير الخيار إلى قطرات من عصير الليمون، وملعقة من ماء الورد، نمزجنم معا، ثم نفرد القناع على البشرة أو الجسم، يترك حتى يجف تماما، ثم نغسله بالماء الفاتر، من الممكن تكرار الوصفة يوميا. ماسك الطماطم لتفتيح البشرة: نأخذ ملعقتين من الدقيق وناصر حبتان من الطماطم ونأخذ منها الماء، نقلب مع الدقيق جيدا، حتى نحصل على معجون، نفردها على الوجه والرقبة، تترك ربع ساعة، ثم نغسل بالماء، تعمل الطماطم على تنقية البشرة من الشوائب مما يعمل على تفتيح البشرة.

نأخذ ملعقتين من الدقيق وناصر حبتان من الطماطم ونأخذ منها الماء، نقلب مع الدقيق جيدا، حتى نحصل على معجون، نفردها على الوجه والرقبة، تترك ربع ساعة، ثم نغسل بالماء، تعمل الطماطم على تنقية البشرة من الشوائب مما يعمل على تفتيح البشرة. وصفة عصير التفاح والليمون : نسلق حبة من التفاح بعد تقشيرها، ثم نهرسها جيدا ونضيف قطرات من عصير الليمون، نمزجهم معا جيدا، للحصول على عجين طري، نفرد القناع على البشرة، يترك لمدة ربع ساعة، ثم يغسل بالماء البارد. عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتفتيح الوجه والجسم قبل العيد - ثقفني

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