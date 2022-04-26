نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قهوة كورتادو المميزة بأسهل طريقة في المقال التالي
تعد قهوة كورتادو أحد أنواع القهوة الشهيرة وتتميز بطعمها المميز ونكهتها الرائعة التي تجعلها مشروب لا يقاوم وهي قهوة تتكون من الاسبرسو والحليب مع العسل الأبيض المغذي، يمكنك تحضير هذا المشروب في المنزل بكل سهولة والاستمتاع به في الصباح وتناول البسكويت بجانبه فتابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.
قهوة كورتادو
تألقي مثل أفضل بارستا في أشهر الكافيهات العالمية وحضري تلك القهوة المميزة وقدميها في الصباح على الفطور وفي أي وقت.
طريقة عمل القهوة في المنزل:
تتكون تلك القهوة من مقادير بسيطة وكل ما تحتاجينه هو:
- ربع كوب صغير من القهوة الاسبرسو المحضرة جاهز.
- نصف كوب من اللبن السائل المبخر أو اللبن العادي.
- ملعقة صغيرة من العسل ويمكن الزيادة حسب الذوق.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.
خطوات تحضير المشروب:
- قومي أولاً بتحضير القهوة الاسبرسو بالطريقة المعتادة أو المدونة على العبوة أو الماكينة.
- يوضع اللبن في وعاء ثم يوضع على نار متوسطة.
- اتركي اللبن حتى يغلي ثم ارفعيه من على النار.
- يتم إضافة الفانيليا والقهوة إلى اللبن ويقلب جيداً.
- أضيفي العسل الأبيض وقلبي حتى يذوب العسل تماماً ويمتزج بالمكونات.
- يوضع المشروب في اكواب التقديم الصغيرة ويقدم المشروب ساخن.
فوائد قهوة كورتادو:
- تساعد تلك القهوة على تحسن الحالة المزاجية.
- تقلل من القلق والتوتر وتزيد من الإحساس بالسعادة والاسترخاء.
- أثبتت الدراسات أن تناول هذا النوع من القهوة يعالج نوبات الاكتئاب ويقي منها.
- مشروب لعلاج الاكتئاب التي تصاب به السيدات كاكتئاب ما بعد الولادة.
- تناول تلك القهوة تخفف من الشعور بالتعب والإرهاق.
- تحسن من كفائة الجهاز العصبي.
- مثل باقي أنواع القهوة فهي من المنبهات القوية التي تساعد على الانتباه وزيادة نشاط المخ والقدرة على التركيز.
- مشروب جيد للوقاية من الإصابة بالخرف أو الزهايمر.
- يمكن تناولها كمشروب حارق للدهون حيث تساعد على زيادة معدلات الحرق بشكل كبير.
- تساعد على سد الشهية وتقلل من السعرات الحرارية الداخلة إلى الجسم.
- يحتوي على مضادات الاكسدة التي تمنع تلف الخلايا وظهور علامات التقدم في السن.
- تمنع ظهور التجاعيد وتعطي نضارة وحيوية للجلد.
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