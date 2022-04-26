قهوة كورتادو المميزة بأسهل طريقة

تعد قهوة كورتادو أحد أنواع القهوة الشهيرة وتتميز بطعمها المميز ونكهتها الرائعة التي تجعلها مشروب لا يقاوم وهي قهوة تتكون من الاسبرسو والحليب مع العسل الأبيض المغذي، يمكنك تحضير هذا المشروب في المنزل بكل سهولة والاستمتاع به في الصباح وتناول البسكويت بجانبه فتابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.

قهوة كورتادو

تألقي مثل أفضل بارستا في أشهر الكافيهات العالمية وحضري تلك القهوة المميزة وقدميها في الصباح على الفطور وفي أي وقت.

طريقة عمل القهوة في المنزل:

تتكون تلك القهوة من مقادير بسيطة وكل ما تحتاجينه هو:

ربع كوب صغير من القهوة الاسبرسو المحضرة جاهز.

نصف كوب من اللبن السائل المبخر أو اللبن العادي.

ملعقة صغيرة من العسل ويمكن الزيادة حسب الذوق.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

خطوات تحضير المشروب:

قومي أولاً بتحضير القهوة الاسبرسو بالطريقة المعتادة أو المدونة على العبوة أو الماكينة. يوضع اللبن في وعاء ثم يوضع على نار متوسطة. اتركي اللبن حتى يغلي ثم ارفعيه من على النار. يتم إضافة الفانيليا والقهوة إلى اللبن ويقلب جيداً. أضيفي العسل الأبيض وقلبي حتى يذوب العسل تماماً ويمتزج بالمكونات. يوضع المشروب في اكواب التقديم الصغيرة ويقدم المشروب ساخن.

فوائد قهوة كورتادو: