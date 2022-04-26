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عمر شويل - جدة طريقة تجهيز الفايش الصعيدي بالطريقة الأصلية بالخطوات يعتبر الفايش الصعيدي من أكثر المخبوزات أو الحلويات وبالتالي تقوم كثير من سيدات المنزل بتجهيزها ليتم تناولها على وجبة الإفطار أو العشاء بجانب الحليب أو الشاي ولكن مع قدوم عيد الفطر المبارك يبدأ الجميع بتجهيز الفايش الصعيدي، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الخطوات المطلوبة ليتم تجهيزه بشكل صحيح وبمذاق مختلف وجديد.

عمل الفايش الصعيدي

المكونات،

كوب ونصف لبن ساخن

نصف ملعقة ملح

نصف ملعقة محلب

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة ونصف حمص مقشر ومطحون

ملعقة ونصف كركم

نصف كوب سمن

ثلاثة أرباع كوب دقيق

طريقة تحضير الفايش الصعيدي

نبدأ بتجهيز برطمان ونضع فيه السكر والحمص ونضيف عليها اللبن المغلي وتقلب المكونات مع بعضها حتى يذوب السكر ويتم غلق البرطمان ويترك على الأقل لمدة 24 ساعة في موسم الصيف أما في موسم الشتاء يتم ترك لمدة ثلاث أيام في مكان مظلم.

بعد ذلك نقوم بوضع المكونات الموجودة في البرطمان على الدقيق وتقلب المكونات ثم نقوم بإضافة كوب من اللبن الساخن مع الاستمرار في عملية التقليب يتم تغطية الوعاء لمدة ساعتين على الأقل في مكان مظلم.

في الخطوة التالية نقوم بوضع باقي الحليب والسمنه والكركم وتقلب المكونات مع بعضها ثم نضعها على باقي الدقيق واللبن وتعجن باليد لمدة 15 دقيقة وتترك لمدة خمس دقائق أو عشر دقائق حتى ترتاح ويتم عجنها مرة أخرى حتى يصبح العجين لينا وطريا وبعد ذلك يتم تغطية وتترك في مكان معتم لمدة ساعة على الأقل.

في الخطوة التالية نبدأ بتشكيل العجين على هيئة أقراص مستديرة أو مستطيلة ووضعها في صينية مضاف إليها قليل من السمنة أو الزيت وتترك لمدة نصف ساعة في مكان دافئ ثم يتم وضعه في الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 280 وبعد أن يخرج من الفرن نقوم بتقطيعه شرائح لمدة خمس دقائق ثم يتم تحميصه في الفرن قليلا.