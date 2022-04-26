وصفة ماء الأرز المخمر للشعر تطويل وتنعيم وتكثيف الشعر من أول استعمال

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تمتلك ماء الأرز الكثير من الفوائد الذي لا تعد ولا تحصى للشعر والبشرة، فهو يعمل على تطهير فروة الرأس من البكتيريا والفطريات التي تكون سبب في تساقط الشعر، كما أنها تكون من العلاجات التي تقضي على الأكزيما التي تصيب فروة الرأس، بالإضافة إلى أنها تساعد على تكثيف الشعر وتحفيز نموه وإطالته بسرعة رهيبة وجعل الشعر ناعم كالحرير وهذا ما تحتاج له الفتيات.
ماء الأرز لتطويل الشعر
هناك العديد من السيدات التي قامت بتجربة ماء الأرز على الشعر بهذه الطريقة التالية، هي عبار عن تغذية كاملة للشعر وتحميه من التلف ويتم تحضيرها واستخدامها كالتالي:
- يتم وضع لتر من الماء في قدر على النار حتى أن يصل لدرجة عالية من الغليان.
- ثم يضاف كوب الأرز وتركيه لبضعة دقائق ومن ثم يتم تصفية من الماء وضعيه في زجاجة بخاخ نظيفة.
- عليك الاحتفاظ بالمزيج في مكان بارد ويكون بعيد عن الضوء.
- ثم ابدئي في تطبيق ماء الأرز المسلوق على الشعر.
- ويمكنك أن تستخدمينه كروتين يومي للعناية بالشعر ويمكن تخفيفه بقليل من الماء.
ماء الأرز المخمر للشعر
تعد هذه من الطرق الذي يستخدم بها الأرز للتخلص من تلف الشعر كما تعمل على تغذيته بعمق شديد وتزيد من نشاطه وحيويته وتجعله لامع، فهو يعطي كل هذه النتائج لأنه يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة.
- قومي بوضع كوب من الأرز في لتر ماء وتركيه على نار هادئة.
- بعد أن تغلي الماء يترك الأرز منقوع لمدة يومان على الأقل.
- بعد مرور يومان يتم تصفية الأرز من الماء ووضعه في زجاجة.
- ثم يتم استخدامه على الشعر باستمرار للحصول على أفضل النتائج.
- وللاحتفاظ به يتم تركه بالثلاجة لمدة أسبوع ومن الممكن أن تضيفي له القليل من قطرات الزيوت العطرية المفضلة لديك والمفيدة لشعرك.
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